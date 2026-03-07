Quelque 80 projets de ponts et routes, d’une valeur totale de 4,2 milliards de dinars, sont en cours de réalisation en Tunisie. Lors d’une séance de travail tenue mercredi, le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, a appelé à accélérer leur cadence de réalisation et à lever les obstacles sur le terrain.

À l’horizon 2026, 60 de ces projets seront réceptionnés à titre provisoire dans 22 gouvernorats. Par ailleurs, 16 nouveaux chantiers démarreront cette année dans 24 gouvernorats, pour un coût avoisinant 2,8 milliards de dinars.

Selon une publication du ministère sur ses réseaux sociaux, cette réunion, à laquelle ont pris part des représentants de la Direction générale des ponts et chaussées (DGPC) et de la Direction des grands travaux (DGT), a permis d’examiner les contraintes rencontrées, telles que l’approvisionnement en matériaux de construction et le déplacement des réseaux relevant des concessionnaires publics.

Dans le souci de garantir le respect des calendriers, Zouari a recommandé d’intensifier les visites de terrain, d’accompagner les entreprises exécutantes et de régulariser leurs paiements afin d’éviter tout blocage. Il a également insisté sur la priorité à accorder à la sécurité routière, notamment par l’installation systématique de la signalisation et le renforcement de l’éclairage public sur les nouvelles infrastructures.

À l’issue de la séance, le ministre a réitéré la nécessité d’un suivi rigoureux pour surmonter les problèmes techniques et assurer la livraison des ouvrages dans les délais impartis.

Ces projets sont financés conjointement par le budget de l’État et des bailleurs de fonds internationaux, dont la Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (FKDEA).