Le vice-président Moyen-Orient et Afrique d’IFC (Société financière internationale, institution sœur de la Banque mondiale), Sérgio Pimenta, arrive, lundi 5 mars, à Tunis, pour une visite de travail au cours de laquelle il rencontrera plusieurs membres du gouvernement, des représentants de la Banque centrale ainsi que des dirigeants d’entreprises pour discuter du développement du secteur privé en Tunisie, selon l’IFC.

Pimenta rencontrera également des personnalités du monde des affaires tunisien, y compris d’importants gestionnaires de fonds d’investissement privés, et participera à une table ronde et un dîner auxquels seront conviés des entrepreneurs et chefs d’entreprises privées. Il présidera une table ronde avec Flat6Labs, un incubateur de startups, et de jeunes entrepreneurs pour discuter de l’environnement des affaires et de l’écosystème numérique en Tunisie.

En tant que vice-président pour le Moyen-Orient et l’Afrique, Pimenta est en charge des opérations de conseil et d’investissement d’IFC dans une région qui compte plus de 600 employés et représente un portefeuille d’engagements de 20 milliards de dollars, mobilisation incluse.

La mission d’IFC est de contribuer à relever les défis de développement les plus urgents dans la région. En partenariat avec des entreprises du secteur privé, elle vise à soutenir les entrepreneurs innovants, à accroître l’accès au financement et à favoriser la création d’emplois.