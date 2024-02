Le Conseil Bancaire et Financier (CBF) et la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale et la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents, ont signé un accord de coopération visant à promouvoir l’intégration des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le secteur bancaire et financier.

Cette cérémonie marque le début d’une collaboration stratégique entre le CBF et IFC pour renforcer la durabilité et la responsabilité dans le secteur bancaire et financier. Les deux organisations s’engagent à travailler ensemble suivant un plan d’action pour intégrer de manière proactive les critères ESG dans les politiques et pratiques financières des banques et institutions financières.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un programme lancé par IFC en février 2023, en partenariat avec le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO), afin d’encourager l’adoption des pratiques ESG par le secteur privétunisien. Il marque une avancée significative dans la promotion d’une finance responsable et durable en Tunisie, soulignant l’importance croissante des critères ESG dans le secteur financier à l’échelle nationale.

«Aujourd’hui, nous franchissons une étape cruciale vers la responsabilité accrue du secteur bancaire et financier en intégrant les critères ESG dans la politique de financement des institutions financières tunisiennes. Cet engagement envers la durabilité financière, illustré par notre partenariat avec l’IFC, souligne notre détermination à favoriser une croissance durable et à générer une valeur à long terme. L’intégration des critères ESG jouera un rôle essentiel dans l’atténuation des risques, tant pour les PMEs que pour les banques, renforçant ainsi notre capacité à promouvoir la stabilité financière et à contribuer à un avenir économique plus résilient,» a déclaré M. Néji Ghandri, Président du Conseil Bancaire et Financier.

IFC, qui a une longue histoire d’engagement en faveur du développement durable, contribuera à accompagner le secteur bancaire et financier tunisien dans l’adoption des meilleures pratiques internationales.

« Nous sommes ravis de nous associer au Conseil Bancaire et Financier (CBF) pourpermettre au secteur d’améliorer ses pratiques ESG, ce qui est fondamental pour bâtir une économie solide et durable et attirer les investisseurs internationauxen Tunisie, » a affirmé Mme Sarah Morsi, Responsable d’IFC pour la Tunisie et la Libye. « IFC est heureuse de mettre à profit son expérience en la matière afin de soutenir l’essor du secteur privé dans le pays ». Cette alliance stratégique entre le Conseil Bancaire et Financier et IFCa pour objectif de favoriser l’intégration des critères ESG dans le secteur bancaire tunisien. En adoptant les critères ESG, le secteur bancaire tunisien améliorera la conformitéaux pratiques internationales etsera mieux positionné pourconseiller ses clients et satisfaire les exigences croissantes du marché financier mondial.

« Aujourd’hui, la cérémonie de signature marque une étape significative pour notre projet car le secteur bancaire joue un rôle central dans la promotion du développement économique durable et pourrait être une locomotive des pratiques ESG dans le monde des affaires. Le programme IESG vise à améliorer les pratiques ESG en Tunisie et dans d’autres pays de la région MENA, facilitant les investissements plus responsables, favorisant ainsi la stabilité économique à long terme et le bien-être de la société, » a indiqué M. Josef Renggli, ambassadeur de Suisse en Tunisie.