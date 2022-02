“La Tunisie, Tête de Pont entre l’Europe et l’Afrique” est le thème d’un webinaire qui sera organisé le 15 février 2022 par l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA-Tunisia), la Délégation de l’UE en Tunisie et la société financière internationale (IFC) dans le cadre de la 7ème Edition du Forum des Affaires UE-Afrique (EABF).

Il s’agit une rencontre virtuelle sur le rôle de plateforme que joue la Tunisie entre les continents européen et africain et les opportunités que recèle ce positionnement pour les entreprises et les investisseurs.

Elle permettra de montrer les atouts dont dispose le pays pour jouer un rôle de relais pérenne entre les communautés d’affaires des deux continents.

La question de la compétitivité du site tunisien par rapport aux pays concurrents ainsi que les expériences des opérateurs implantés en Tunisie dans leur expansion sur le continent africain y seront notamment abordées, afin de donner un éclairage concret sur les opportunités découlant du positionnement favorable du pays dans la région MENA en général et au confluent des continents africain et européen en particulier.

Le webinaire se déroulera dans le cadre de la 7ème Edition du Forum des Affaires UE – Afrique conjointement organisé par la Commission Européenne et la Commission de l’Union Africaine, du 14 au 17 Février courant.

Ce Forum rassemblera des chefs d’entreprises africains et européens et permettra aux participants d’échanger avec des chefs d’entreprises et décideurs sur les opportunités de partenariat et d’investissement entre les deux continents.