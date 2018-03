Une séance de travail consacrée à l’harmonisation des projets de lois en cours d’élaboration, notamment le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire et le projet de loi sur le régime de l’initiative privée, a été organisée, vendredi 2 mars, au ministère de la Justice.

Coprésidée par Ghazi Jribi et Faouzi Abderrahmane, respectivement ministre de la Justice et ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, la réunion s’est focalisée sur l’importance d’améliorer des textes juridiques et d’en garantir l’efficacité. Le but étant de contribuer à la célérité des transactions économique et à la promotion de l’employabilité, souligne un communiqué du ministère de la Justice.

Ont pris part à la séance de travail la secrétaire d’Etat à la Formation professionnelle chargée de l’Initiative privée, Saïda Ounissi, et plusieurs cadres des deux ministères.