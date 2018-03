Le Tunindex a clôturé, lundi, sur une hausse de 0,35%, à 6 686,10 points, soit un volume d’échanges de 5,624 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ONE TECH HOLDING a animé le marché par un volume transactionnel de 0,648 MD, à 15,40 D soit un accroissement de 0,32%.

A la hausse, le titre CEREALIS s’est monnayé à 4,40 D soit une montée de 5,76%, suivi par ASSAD qui a réalisé une augmentation de 2,78% à 9,24 D. Le titre ELECTROSTAR, quant à lui, s’est monnayé à 2,58 D soit un relèvement de 2,78%.

Dans le vert, UNIMED et UIB ont réalisé respectivement une progression de 2,65% et 2,57% à 9,65 D et 26,70 D.

A la baisse, le titre AMS a chuté 4,27% à 1,12 D suivi par BTE qui s’est monnayé à 17,40 D soit un déclin de 4,18%. Le titre TAWASOL GROUP HOLDING, quant à lui, a baissé de 3,03% à 0,32 D.

Dans le rouge, les titres ASSURANCES SALIM et TUNIVEST SICAR ont régressé respectivement de 2,95% et 2,83% à 30,57 D et 6,18 D.