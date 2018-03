Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien (CSS) viennent de renforcer leur partenariat en l’insufflant un nouveau souffle et beaucoup de dynamisme.

En effet, Tunisie Telecom, le Club Sportif Sfaxien (CSS) et le CSS Mobile ont annoncé, le vendredi 23 février 2018 à Sfax, la signature d’un nouveau contrat de partenariat triennal.

Une cérémonie festive a été organisée pour célébrer ce partenariat, qui a été rehaussée par la présence du gouverneur de Sfax, Adel Khobtheni, le président-directeur général de Tunisie Telecom, M. Fadhel Kraiem, le président du Club Sportif Sfaxien, Moncef Khemakhem.

Des responsables des partenaires, des centaines d’hommes d’affaires de la capitale du sud ainsi qu’une pléiade de journalistes ont pris part à cette cérémonie.

Un partenariat à plus d’un sens

Outre le volet commercial, ce partenariat touche deux autres volets. Le premier est dédié au sponsoring avec l’association de l’image de Tunisie Telecom à l’image fort valorisante du CSS et de toute la panoplie de sa marque sur tout le territoire tunisien.

Le troisième volet de ce partenariat revêt une autre dimension humaine à travers la collaboration dans beaucoup d’actions caritatives.

La première action consiste à réaménager des salles informatiques dans trois écoles primaires sises dans les délégations d’El Hencha, Menzel Chaker et Gargour, et les équiper avec des tablettes et des ordinateurs offerts par Tunisie Telecom. D’autres actions suivront pour le bien des habitants de capitale du sud.

«Tunisie Telecom est très fière de continuer à s’associer au doyen des clubs de football tunisien. Ce concept de collaboration est très intelligent et très rentable pour les deux partenaires. Les valeurs de Proximité, de Responsabilité et de Citoyenneté seront, sans aucun doute, les leviers de ce partenariat actif au service du sport dans notre pays», indique M. Fadhel Kraiem.

De son côté, Moncef Khemakhem a déclaré que «la réussite de notre partenariat avec Tunisie Telecom, initié depuis 2014, nous a poussés à aller en avant avec l’opérateur national pour générer plus d’avantages à notre équipe. On appelle nos fidèles à garantir davantage de réussite à ce nouveau partenariat fructueux en vue de renforcer notre autosuffisance financière et d’élargir le rayonnement de notre club».

Un rafraichissement de la marque

Afin de refléter la grande détermination des deux partenaires à réussir ensemble, de cibler davantage les jeunes fans du CSS et de renforcer leur engagement et leur forte loyauté à la marque CSS Mobile, le renouvellement du partenariat TT-CSS a été effectué avec un rafraîchissement de l’identité visuelle de la marque, tout en gardant la même signature «Ghramna ytkallem».

En effet, «le nouveau logo de la marque a été conçu pour être plus jeune avec la fine introduction de la couleur jaune qui exprime la détermination et l’énergie», a déclaré, pour sa part, Mme Sonia Logani, directrice exécutive de la communication au sein de Tunisie Telecom.

La nouvelle identité visuelle CSS Mobile, projetée en exclusivité lors de la cérémonie, a été très appréciée par les présents.