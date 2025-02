Le nombre de projets réalisés par la direction régionale de Tunisie Télécom (TT) à Ben Arous, au cours de l’année dernière, a atteint 15 projets relatifs à la connexion par fibre optique.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à généraliser cette technologie dans toutes les régions du gouvernorat, afin d’améliorer la qualité de la connexion Internet.

Selon le dernier rapport technique publié par les services de L’opérateur téléphonique (TT) à Ben Arous, les projets réalisés incluent ceux des quartiers d’El Mourouj 5 et 6, des jardins d’El Mourouj 1, de la cité El Amal à El Mourouj 3, les troisièmes et quatrièmes lots d’El Mourouj 4, ainsi que ceux des résidences Louzi et de la cité Romana 3 à la Nouvelle-Médina.

Ce projet concerne également la Cité Olympique de Rades, du centre commercial “Azur City”, de la Cité de la Méditerranée et de la cité “SNIT” à Ezzahra, du premier lot du projet de connexion à la ville de Boumhel (le quartier Kasr El Jedid et Cité El Mahrajene) et de la cité Binous à Rades, ainsi que du premier lot du même projet dans la ville de Borj Cédria.

Au cours de l’année en cours, 30 projets supplémentaires seront réalisés, et qui prévoient, en plus de la finalisation des tranches restantes des projets en cours, le lancement de projets de connexion par fibre optique pour la première fois dans les régions de Fouchana, Megrine, Mhamdia, la ville de Ben Arous, Yasminet, Naassen et El Mghira.