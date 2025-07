Dans le cadre de son engagement continu en faveur de la mobilité durable et de la transition énergétique, City Cars – Kia Tunisie a apporté son soutien à la protection civile lors de deux formations dédiées aux véhicules électriques : les 23 et 24 juin à Tunis, puis le 1er juillet à Sfax.

Ces initiatives visent à accompagner les institutions publiques dans leur adaptation aux nouvelles technologies de mobilité. Grâce à l’appui de City Cars – Kia, les équipes de la

Protection Civile ont pu se familiariser avec le fonctionnement d’un véhicule 100 % électrique, découvrir les bonnes pratiques d’utilisation et maîtriser les mesures de sécurité essentielles en cas d’intervention.

Cette action s’inscrit dans la continuité des initiatives entreprises par City Cars – Kia pour promouvoir l’électromobilité. En 2024, un workshop exclusif EV a également été organisé au sein de l’atelier dédié aux véhicules électriques, situé au siège de City Cars, réunissant des experts du secteur automobile autour des enjeux liés à la mobilité électrique.

Au-delà de la sensibilisation, City Cars – Kia agit concrètement pour soutenir l’écosystème de l’électromobilité. L’entreprise a déjà installé des bornes de recharge rapide de 60 kW au siège d’El Kram, ainsi que dans ses agences certifiées EV de Sfax, Sousse et Monastir. De nouvelles installations sont également prévues très prochainement dans les agences de Gabès, Gafsa et Djerba, renforçant ainsi l’accessibilité à l’électrique sur l’ensemble du territoire.

Par ces actions, City Cars – Kia confirme sa position d’acteur clé dans le développement de la mobilité électrique en Tunisie, en conjuguant accompagnement, formation et infrastructures, pour un avenir plus durable et plus responsable.

www.kia.tn