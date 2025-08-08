Tunisie Telecom a honoré le nageur tunisien Ahmed Jaouadi, double champion du monde sur 800 m et 1500 m nage libre aux Championnats du Monde de Natation à Singapour, lors d’une réception organisée à son siège.

Le PDG de l’opérateur, Lassaâd Ben Dhiab, a salué le parcours “exceptionnel” du champion, mettant en avant les valeurs communes de performance et de dépassement de soi. “Ces réussites inspirent toute une jeunesse et méritent d’être célébrées”, a-t-il déclaré.

Ahmed Jaouadi, récemment décoré par le Président de la République, incarne la fierté nationale après ses exploits internationaux.

Cet événement souligne l’engagement de Tunisie Telecom en faveur du sport tunisien et de la jeunesse.