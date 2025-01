Tunisie Telecom, opérateur public sur le marché des technologies de l’information et de la communication en Tunisie vient de renouveler sa confiance, pour trois ans, dans la multinationale informatique et micro-informatique américaine, Microsoft pour renforcer la sécurité de nos données et intégrer les dernières avancées en intelligence artificielle et sécurité”, et ce, via sa filiale “l’Enterprise Agreement”.

Pour Lassâad Ben Dhiab, PDG de Tunisie Telecom, le renouvellement de ce partenariat vient consolider une collaboration qui s’étend sur près de deux décennies.

Au programme de ce renouvellement, l’accélération de la transformation digitale de Tunisie Telecom, la modernisation des infrastructures, le renforcement de la sécurité des systèmes d’information et l’intégration des technologies de pointe en intelligence artificielle.

Dans une perspective plus large, cette collaboration s’inscrit dans la stratégie de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Elle englobe des initiatives visant à promouvoir l’inclusion numérique et à soutenir l’éducation numérique, un enjeu majeur pour réduire la fracture digitale en Tunisie.

Pour Tunisie Telecom, cet accord représente une opportunité stratégique de continuer à se positionner comme un leader de l’innovation et de la transformation digitale dans le paysage télécom tunisien.

ABS