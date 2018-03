Nouvelles du marché boursier pour la semaine du 19 au 23 février 2018, d’après l’intermédiaire en bourse “Tunisie valeurs”.

· ARTES: Communication financière

La société ARTES tiendra une communication financière le mercredi 28 février 2018 à 15H00 au siège de la Bourse, aux berges du Lac II. Cette communication sera animée par M. Adel AYED, directeur général d’ARTES, et portera sur les réalisations commerciales du concessionnaire au 31/12/2017 et ses projections pour l’année en cours.

· Magasin Général: Communiqué

Le Conseil d’Administration de la société Magasin Général s’est réuni le 21 février 2018 pour examiner les comptes provisoires au 31/12/2017. Ces derniers font état d’un résultat net de 22,2 millions de dinars -MD (tenant compte de dividendes reçus de 7 MD) contre 12,1 MD au titre de l’exercice 2016.

· UIB: Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires

L’UIB a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur indépendant et d’un administrateur représentant les actionnaires minoritaires détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital. La désignation aura lieu par voie d’élection lors de la tenue de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la banque qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017. Notons que la date limite pour la réception des candidatures, pour les deux postes, a été fixée pour le 2 mars 2018 à 12H00.

· BT: Appel à la candidature pour l’élection d’un administrateur représentant les petits actionnaires

La Banque de Tunisie a lancé un appel à candidature pour l’élection d’un administrateur représentant les petits actionnaires. Sont considérés comme petits actionnaires les personnes détenant individuellement au plus 0,5% du capital et les institutionnels détenant individuellement au plus 5% du capital. La date limite de réception des candidatures a été fixée pour le 9 mars 2018 à 16H00. Les candidats retenus seront proposés au vote par les petits actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l’exercice 2017.