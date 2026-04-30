Une rencontre B2B dédiée au conditionnement de l’huile d’olive tunisienne à travers l’artisanat et le design se tiendra le 5 mai, au Palais des Congrès de Tunis avec pour objectif de favoriser les partenariats entre exportateurs, designers et artisans, notamment dans le secteur de la céramique.

Organisée à l’initiative de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), en partenariat avec l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT), le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) et l’Alliance Tunisienne des Designers, cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet Creative Tunisia, soutenu par l’Union européenne et l’ Agence Italienne pour la Coopération au Développement, à travers le programme européen Tounes Wijhetouna.

Placée sous le signe de l’innovation et de la valorisation du savoir-faire local, cette journée de networking réunira producteurs, créateurs et acteurs de l’export autour d’une exposition exclusive présentant plus de 30 modèles de bouteilles. Ces créations, nées de la rencontre entre design contemporain et artisanat traditionnel, ambitionnent de renforcer la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux.

Un espace de rencontres B2B permettra également de favoriser des partenariats durables entre professionnels du secteur, tout en mettant l’accent sur les opportunités d’innovation et de différenciation par le design dans le conditionnement.

Selon les chiffres officiels, 88,4 % de l’huile d’olive tunisienne est encore exportée en vrac, contre seulement 11,6 % conditionnée et commercialisée localement.

Pour l’Union européenne, ces chiffres mettent en évidence un potentiel important de création de valeur ajoutée en Tunisie, de meilleure maîtrise de l’image du produit national et de montée en gamme sur des marchés.