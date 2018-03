L’indice Tunindex a clôturé le mois de janvier 2018 en progression de 2,28% à 6.431,63 points contre une évolution de 0,96% durant le mois de décembre 2017, selon la lettre mensuelle de la Bourse de Tunis pour le mois de janvier 2018.

Le Tunindex20, indice qui mesure le rendement des vingt plus grandes capitalisations boursières les plus actives sur le marché, a gagné, au cours du mois de janvier 2018, 3,39% contre 0,37% en décembre 2017, et une hausse de 0,12% en janvier 2017.

Quant au volume des échanges sur la cote de la Bourse, il a atteint, en janvier 2018, 164 millions de dinars (MDT), contre 123 MDT en janvier 2017. Le volume quotidien moyen des échanges est passé de 5,6 MDT en janvier 2017 à 7,4 MDT en janvier 2018.

En ce qui concerne la participation étrangère, les acquisitions effectuées par des étrangers sur les titres cotés ont totalisé, en janvier 2018, 4,474 MDT, contre des cessions de 8,898 MDT, ce qui fait ressortir un flux net négatif de 4,424 MDT. Par conséquent, la part des étrangers dans la capitalisation boursière, pour le mois de janvier 2018, a représenté 23,34%, contre une part de 23,31% en décembre 2017.

La balance des variations des cours fait ressortir durant le mois de janvier 2018 un mouvement haussier pour 36 valeurs contre un repli pour 42 autres, alors que le ratio de liquidité a atteint 38% et celui de satisfaction 56%.