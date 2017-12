Kasserine : Démarrage de la construction d’une unité industrielle à Foussana

Le gouverneur de Kasserine, des représentants de la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-française (CTFCI) ainsi que des hommes d’affaires ont assisté, jeudi 28 décembre, à la pose de la première pierre du projet de construction d’une unité industrielle dans la délégation de Foussana, initié par un investisseur originaire de la région.

Le projet consiste en l’installation d’unités de transformation de pommes et de tomates, de conditionnement de jus de fruits et d’huile d’olive, de stockage de fourrages et de collecte de produits agricoles de transformation ainsi que l’aménagement de superficies pour les cultures sous serres.

Le coût du projet, qui sera aménagé sur une superficie de 5 ha, est estimé à 34 MDT. Il devra entrer en production d’ici 2021 et fournir 400 emplois, a indiqué le propriétaire du projet.