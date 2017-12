Tunisie : Accord-cadre entre l’UTAP et l’ONAS pour la valorisation des eaux usées

Un accord-cadre de coopération entre l’UTAP et l’Office national d’assainissement (ONAS) a été signé mercredi 27 décembre 2017. Il prévoit un partenariat étroit pour la valorisation des eaux usées et le traitement de la boue et leur exploitation dans l’irrigation et de la fertilisation.

Cet accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’actions conjoint visant à assurer une maîtrise optimale de l’usage des eaux usées traitées et de la boue.

L’UTAP a précisé, dans un communiqué, que les eaux constituent une alternative pour faire face au problème de pénurie d’eau en Tunisie, et une technique appropriée pour la fertilisation des terres et la réalisation du développement durable.

L’organisation agricole s’engage, ainsi, en vertu de l’accord, à sensibiliser les agriculteurs aux apports de l’utilisation des eaux usées traitées et d la boue.

Ont procédé à la signature de l’accord, Abdelmajid Ezzar, président de l’UTAP, et Habib Omrane, PDG de l’ONAS, en présence de Koraich Belghith, trésorier de l’UTAP, et Hassan Letaief, président de l’Union régionale de l’agriculture et de pêche de Sousse.