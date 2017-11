Tunisie-Malte : Signature de deux mémorandums de coopération 

Béji Caïd Essebsi, le chef de l’Etat tunisien, s’est entretenu au palais de Carthage avec la présidente de Malte, Marie-Louise Coleiro Preca, mardi 7 novembre, en visite officielle en Tunisie (6 au 8 novembre), et ce à l’occasion de la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et Malte et d’examiner les moyens de les renforcer dans tous les domaines ainsi que de les hisser à des paliers supérieurs compte tenu des potentialités dont disposent les deux pays.

L’entretien a porté également sur les questions d’intérêt commun dont en premier la lutte contre le terrorisme, la migration clandestine et les développements du dossier libyen.

Les deux parties ont mis l’accent sur la nécessité d’activer les réunions de la commission mixte tuniso-maltaise et de tenir sa onzième session dans les plus brefs délais ainsi que d’assurer le suivi des résultats de cette visite pour de plus larges perspectives de coopération entre les deux pays.

Lors d’une conférence de presse conjointe, le président de la République a formé le vœu de voir cette visite contribuer au renforcement des relations entre les deux pays qu’il a qualifié d'”excellentes”.

Béji Caïd Essebsi a salué le soutien apporté par la République de Malte à la Tunisie, particulièrement lorsqu’elle a assuré la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne. Il a émis le souhait de voir le forum économique tuniso-maltais qui se tient ce soir à Tunis aboutir à la conclusion de conventions de partenariat et de coopération.

Pour sa part, la présidente de la République de Malte a affirmé que son pays s’emploiera à renforcer les relations économiques avec la Tunisie et à en diversifier les volets. “La coopération entre Tunis et la Valette sera sous forme d’investissements et non pas seulement d’aides”, a-t-elle dit, évoquant les mémorandums d’entente qui ont été signés aujourd’hui en marge de sa visite en Tunisie dans les domaines de l’éducation, de la formation et du tourisme.

“La Tunisie constituera un pont vers l’Afrique”, a ajouté Marie-Louise Coleiro Preca, faisant remarquer que les hommes d’affaires maltais qui participent au forum économique tuniso-maltais examineront les perspectives d’investissement dans les domaines des énergies renouvelables qui sont en pleine expansion en Méditerranée et en Europe.

La Tunisie et Malte sont complémentaires et partagent un patrimoine important en Méditerranée, a indiqué la présidente maltaise, estimant que le tourisme sera un créneau pour instaurer la paix dans la région et favoriser la création d’emplois pour les jeunes.

Répondant aux questions des journalistes, la présidente de Malte a relevé que son pays “reste la voix de la Tunisie au sein de l’Union européenne pour les questions migratoires mais aussi pour défendre le marché tunisien au sein de l’entité européenne”.

La République de Malte, a-t-elle dit, considère que la “Tunisie offre de véritables opportunités et des atouts pour la création d’emplois”. En tant qu’une démocratie, la Tunisie est un pays modèle qui peut constituer un pont entre l’Europe et la rive sud de la Méditerranée, a ajouté la présidente maltaise qui a affirmé la disposition de son pays à ne ménager aucun effort pour lutter contre toute attaque terroriste en Méditerranée.

De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, a indiqué que deux mémorandums d’entente ont été signés entre la Tunisie et Malte. Le premier concerne la jeunesse et la formation professionnelle et le deuxième la coopération dans le domaine du tourisme et de l’échange d’experts.

La présidente de la République de Malte copréside ce soir avec le chef du gouvernement, Youssef Chahed un forum économique organisé par l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) en collaboration avec la chambre de commerce de Malte.

Au cours de sa visite en Tunisie, la présidente de Malte est accompagnée du ministre des Affaires étrangères et de la promotion du commerce et le ministre de l’économie, de l’investissement et petites entreprises.