Face aux impératifs d’efficacité et de rationalisation de l’administration publique, le ministère de la Défense nationale lance une vague de recrutements d’envergure. Ce concours externe, ciblant 320 ouvriers d’État, illustre une volonté de stabiliser les effectifs opérationnels de l’ombre au sein des bases militaires tunisiennes.

Une injection massive de compétences pour les infrastructures de l’État

L’annonce officielle, actée par la décision ministérielle du 5 juin 2026, marque un tournant significatif pour l’emploi public en cette milieu d’année. Le ministère de la Défense nationale ouvre l’accès à 320 postes stratégiques. Ceux-ci visent explicitement les catégories première, troisième et cinquième du corps des ouvriers de l’État, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Dans un contexte macroéconomique où la maîtrise des dépenses publiques reste de mise, le secteur de la défense sanctuarise ses besoins de terrain. Ces agents de l’ombre assurent la maintenance, la logistique et la continuité opérationnelle des infrastructures militaires. Il s’agit d’une démarche pragmatique : consolider le soutien technique pour optimiser l’efficacité globale des forces armées.

Un calendrier strict et des procédures de sélection rigoureuses

Le processus de sélection ne laisse aucune place à l’improvisation. Le ministère a d’ores et déjà fixé la date limite de dépôt des candidatures au 3 juillet 2026. Les épreuves écrites et les examens professionnels débuteront dès le 3 août 2026, centralisés au siège du ministère à Tunis.

La règle de l’unicité de la candidature est claire : chaque postulant ne peut briguer qu’un seul et unique poste. Cette disposition technique vise à rationaliser le flux de traitement des dossiers et à garantir l’équité des chances. Les candidats devront faire preuve d’une rigueur absolue dans la constitution de leur dossier sous peine de rejet immédiat.

Logistique des candidatures : Cap sur la base militaire d’El Omrane

L’envoi des candidatures est soumis à un formalisme strict, témoignant de la rigueur militaire. Les dossiers doivent être déposés en main propre ou envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction générale des affaires administratives et financières (Direction de la gestion du personnel), située à la Base militaire d’El Omrane à Tunis (1005).

L’élément critique de cette procédure administrative réside dans le marquage de l’enveloppe. Celle-ci doit obligatoirement porter la mention : « Ne pas ouvrir – Concours externe sur épreuves et examens professionnels pour le recrutement d’agents des première et deuxième unités du ministère de la Défense nationale au titre de l’année 2026 ». Une rigueur de forme qui valide, avant même l’examen, l’aptitude des futurs agents à respecter les protocoles institutionnels.