Le stade Azteca accueillera le match d’ouverture de la Coupe du monde 2026, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Cette rencontre inaugurale opposera le Mexique à l’Afrique du Sud.

La compétition débutera le 11 juin 2026 à Mexico et s’achèvera le 19 juillet 2026 avec la finale prévue au stade de New York–New Jersey.

Cette édition s’annonce parmi les plus attendues de l’histoire du Mondial, avec la participation des meilleures sélections de la planète et une forte concurrence pour décrocher le trophée le plus prestigieux du football mondial.

Les droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 sont détenus par beIN Sports. Le match d’ouverture sera retransmis en direct sur la chaîne gratuite beIN SPORTS HD.

La rencontre sera également diffusée sur les chaînes beIN MAX, qui assurent la couverture de l’ensemble des matchs du tournoi.