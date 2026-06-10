Le Journal officiel de la République tunisienne (JORT), dans son édition du 9 juin 2026, a publié un arrêté du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, daté du 8 juin 2026, portant ouverture d’un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs en documentation et archives au sein du corps des administrateurs en documentation et archives du ministère.

L’arrêté s’appuie sur les dispositions de la Constitution, ainsi que sur les textes législatifs et réglementaires encadrant le statut général des agents publics et le corps des administrateurs en documentation et archives.

Principales dispositions du concours

Article premier

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger organisera, à partir du 23 juillet 2026 et les jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement d’administrateurs en documentation et archives.

Article 2

Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) postes.

Article 3

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 23 juin 2026.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

L’arrêté a été signé à Tunis le 8 juin 2026 et visé par la cheffe du gouvernement, Sara Zaâfrani Zenzri, ainsi que par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.