Une partie du projet Tunis Sports City n’a pas été, affirme Boukhater

Le groupe émirati Boukhater a nié l’information relative à la vente d’une de ses parts dans le capital de la société promotrice du complexe Tunis Sports City.

Dans un communiqué publié mardi 7 novembre à Tunis, le groupe souligne que “tout changement qui peut se produire sur les détails du projet ne peut être concrétisé que dans le cadre des dispositions de l’accord d’investissement conclu avec l’Etat tunisien et en accord avec les autorités tunisiennes responsables. Ces changements ne peuvent en aucun cas changer la version initiale du projet”, précise encore la même source.

Boukhater réitère réitère son engagement “à honorer ses engagements contractés avec la Tunisie malgré la conjoncture économique et sociale difficile prévalant dans le pays”. La société exprime sa “volonté de respecter tous les détails des dispositions de l’accord d’investissement signé avec le gouvernement tunisien”.

Le groupe a, en outre, évoqué les impacts économiques et sociaux positifs du projet et son rôle dans le renforcement de l’économie, le développement du tourisme de loisirs, les activités sportives et les affaires.

Le projet situé aux berges du Lac de Tunis comporte l’aménagement d’une ville intégrée, qui offre une multitude de commodités et de services (hôpitaux, établissements éducatifs, centres commerciaux, hôtels, parcs de loisirs…).

D’un coût estimé à environ 5 milliards de dollars, le projet devrait créer, selon son promoteur, 10 mille emplois.