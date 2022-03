Le groupe Boukhatir a obtenu 90% des approbations auprès des établissements publics, la STEG et de la SONEDE entre autres, pour réaliser le projet de la Cité des sports à Tunis (Tunis Sports City), a fait savoir, jeudi 10 mars 2022, Afif Béjaoui, président exécutif du groupe Boukhatir à Tunis.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du groupe Boukhatir aux Berges du lac à Tunis, il a indiqué que la première tranche de ce projet sera fin prête d’ici 2026, alors que le volet de l’investissement et des affaires sera réalisé en 2028, et le reste du projet sera parachevé en 2031.

La première tranche du projet sera bientôt lancée, en commençant par les constructions et le terrain du golf selon un nouveau modèle d’aménagement tout en préservant la composante sportive du projet, selon un accord d’investissement, détaille-t-il.

Le président du groupe Emirati, Salah Boukhatir, a de son côté souligné l’attachement du groupe à la continuité de l’exécution et de la réalisation du projet de la Cité sportive à Tunis.

Il a précisé qu’au niveau des délais de la réalisation de ce mégaprojet, le groupe est disposé à se lancer dans les travaux à condition d’avoir le soutien auprès des autorités tunisiennes pour entamer la réalisation.

L’investisseur émirati a souligné que le groupe n’a jamais hésite à poursuivre la réalisation du projet, imputant le retard du projet à la crise financière mondiale qui a entravé l’approbation du modèle d’aménagement en 2008, lorsque les banques dans le monde ont renoncé au financement de l’immobilier, s’ajoutant au déclenchement de la révolution après deux années et les actes de terrorisme qui ont suivi.

Autres facteurs, l’instabilité gouvernementale au cours des 11 dernières années a constitué une vraie entrave devant la poursuite de la réalisation du projet, en ce sens que l’investisseur a été acculé à renouveler chaque fois son offre avec chaque gouvernement.

D’après le directeur exécutif du projet, Meher Ben Saïd, Tunis Sports City se présente comme un projet multidimensionnel offrant une panoplie de volets complémentaires et diversifiés qui en font toute l’originalité.

Un volet sportif, offrant quatre académies de formation (football, natation, tennis et golf), aux standards internationaux, en partenariat avec de prestigieux clubs européens.

Un volet touristique composé de six hôtels de très haut standing, un parcours de golf de neuf trous, sur 53 ha, signé par l’architecte Peter Harradine, en partenariat avec The Professional Gulf Association (PGA) – United Kingdom, ainsi qu’un Central Park de 20 ha qui offrira des parcours de santé pédestres et des espaces d’animation et de loisirs.

Un volet résidentiel de standing international, ouvert sur les berges nord du lac de Tunis, sur le parcours du golf, et sur le Parc Central.

Un volet Shopping, Retail et Loisirs est prévu, avec un mall de dimension internationale, implanté sur 13 ha, et une multitude d’espaces verts aménagés et judicieusement répartis sur l’ensemble du projet.

Un volet Business Zone, avec un quartier d’affaires, répondant aux dernières normes internationales de très haut standing.

Un volet animation, avec une corniche de 3 km sur les berges nord du Lac de Tunis, accessible au grand public, avec ses terrasses et ses composantes d’animation et de loisirs.

Il convient de noter que le coût global du projet est estimé à 5,5 milliards de dollars et s’étend sur une superficie de 250 ha aux berges du nord du lac de Tunis.