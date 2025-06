Dans le cadre du renforcement des efforts du ministère des affaires culturelles pour la protection et la préservation du patrimoine national, et dans le but de mieux se préparer face aux risques menaçant les biens culturels, une deuxième session de formation consacrée à l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde des Biens Culturels (PSBC) s’est tenue au musée de Carthage, du 17 au 20 juin 2025, en collaboration avec l’Office national de la protection civile et avec la participation de plusieurs experts du domaine.

Cette session, informe le ministère des affaires culturelles sur sa page officielle, a permis de se familiariser avec les principes de gestion des risques dans les institutions culturelles, en particulier dans les réserves et les espaces d’exposition des musées. Les participants ont pu approfondir leur compréhension du cadre juridique, tant national qu’international, de la protection du patrimoine en situation d’urgence, et développer une méthodologie adaptée pour sa sauvegarde, notamment à travers les techniques d’évacuation et d’intervention en cas de catastrophe.

Les différents types de menaces pesant sur les biens culturels ont été analysés (séismes, incendies, inondations, actes de vandalisme ou de vol…), et un plan précis d’inventaire des biens culturels nationaux classés et exposés au risque a été établi, outre l’organisation des procédures opérationnelles nécessaires à leur sauvegarde.

L’objectif de cette formation est de renforcer la coopération entre les structures culturelles et les unités de la protection civile, ainsi que de consolider les compétences des spécialistes du patrimoine, en leur fournissant les outils et méthodes pratiques nécessaires à l’élaboration, pour la première fois en Tunisie, d’un plan opérationnel global et rigoureux pour la protection des biens culturels conservés dans les réserves et les ateliers de restauration, dans le cadre des travaux de rénovation du musée de Carthage. Ces plans seront également intégrés aux systèmes de sécurité et de prévention propres aux futurs espaces d’exposition et de stockage du musée, ajoute la même source.