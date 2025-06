Suite au succès de sa première édition, Orange Tunisie a relancé cette année le Challenge PFE (Projet de Fin d’Études), un concours visant à encourager la créativité et l’innovation des jeunes étudiants de la génération Z. Cette initiative reflète l’engagement constant de l’opérateur à soutenir et valoriser les compétences des jeunes talents tunisiens.

Le Challenge PFE a débuté fin 2024 avec la publication du PFE Book, un recueil de projets innovants partagé sur LinkedIn et diffusé auprès des universités partenaires. Parmi les 2538 candidatures reçues, 120 stagiaires ont été sélectionnés pour leur potentiel et leur créativité. Dès leur arrivée, ils ont bénéficié de sessions d’intégration « Welcome Day » pour découvrir la culture et les valeurs d’Orange Tunisie.

En avril 2025, les étudiants ont participé à un bootcamp dédié aux soft skills, abordant des thématiques clés telles que la prise de parole en public, la préparation du pitch, la communication interpersonnelle et la simulation d’entretiens de recrutement.

Après une phase de présélection, 26 stagiaires ont présenté leurs projets devant plusieurs comités d’experts, qui ont retenu les huit plus prometteurs.

Lors de la cérémonie de clôture, ces finalistes ont eu l’opportunité de défendre leurs idées devant le Directeur Général, des membres du COMEX, des experts, des collaborateurs d’Orange Tunisie et leurs collègues stagiaires. Cet événement a permis de mettre à l’honneur l’ensemble des participants et de récompenser les trois lauréats qui se sont distingués par l’originalité et la qualité de leurs projets.

Habib Latrech, Directeur des Ressources Humaines d’Orange Tunisie, a déclaré : « Avec cette deuxième édition du Challenge PFE, nous avons eu l’opportunité de célébrer la créativité et l’innovation de nos jeunes talents tout en réaffirmant notre engagement en tant qu’entreprise humaine et responsable, tournée vers l’avenir et au service de la génération Z. Nous sommes fiers de leur avoir offert des opportunités concrètes de développement et d’épanouissement professionnels. »

Rendez-vous pris pour la 3ème édition !