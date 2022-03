Le groupe émirati Boukhati a décidé de reprendre les travaux de réalisation du mégaprojet “Tunis Sports City”.

Le chairman du groupe Boukhater Salah A. Boukhatir va annoncer, jeudi 10 mars 2022, la reprise dudit projet, et ce en présence notamment d’Afif Bejaoui, le nouveau président Exécutif de la filiale tunisienne.

Tunis Sports City, comme son nom l’indique, est une cité sportive composée d’une zone urbaine destinée à accueillir 30 à 50 000 habitants, et d’infrastructures sportives, en cours de construction près des Berges du Lac (Tunis).

Le coût total de projet est de 4,9 milliards de dollars, le chantier est confié à la société Sports Cities International, filiale du groupe Boukhatir basé à Charjah (Émirats arabes unis).

Tunis Sports City, un mégaprojet qui couvrira 256 hectares et doit compter 36 hectares consacrés aux activités sportives, notamment neuf académies spécialisées dans divers sports, dont le football, l’athlétisme, le volley-ball, le basket-ball, le handball, la natation, le tennis et le golf, un stade de football de 10 000 places, une piscine olympique et une salle omnisports de 5 000 places.

