Un atelier national s’est tenu, mercredi, au Centre régional de recherche agricole (CRRA) à Sidi Bouzid sous le thème “Valorisation des ressources fourragères et alternatives pour le renforcement et la durabilité des systèmes de production animale”.

L’événement a réuni plusieurs chercheurs et intervenants du secteur des ressources fourragères, à l’initiative du Centre et dans le cadre d’un projet de valorisation des résultats de la recherche agricole financé par l’Institutiton de la recherche et de l’enseignement supérieur agricoles (IRESA).

Selon la chercheuse Nazhih El Ayeb, cet atelier vise à valoriser les résidus agricoles afin de réduire le coût de production des fourrages et d’assurer la durabilité des systèmes d’élevage dans différentes régions.

Face aux défis posés par le changement climatique et la raréfaction des ressources, un atelier organisé à l’Institut des Régions Arides (IRA) de Médenine a mis en lumière les efforts en cours pour diversifier et valoriser les ressources fourragères alternatives, adaptées aux conditions arides, à la salinité et aux stress environnementaux.

L’IRA œuvre à la valorisation de fourrages issus de productions directes et de résidus agricoles (tomates de serre, palmes, feuilles d’olivier), tout en explorant de nouvelles formes de transformation comme les cubes fourragers. Des chercheurs ont également présenté des travaux sur la préservation et l’amélioration des légumineuses locales (luzerne, fève égyptienne, pois des oiseaux, lentille), visant à renforcer leur rendement, leur résistance et leur valeur nutritive.

Le programme a mis l’accent sur les résultats du laboratoire d’élevage, le rôle de l’Office national des fourrages, l’introduction de l’Azolla comme alternative végétale, et l’usage de résidus de colza et de caroube. L’ensemble de ces initiatives s’inscrit dans une stratégie de durabilité, de préservation des ressources locales et de soutien à l’alimentation animale dans les régions arides.