Le programme de propretÃ© du rÃ©seau des routes classÃ©es dans le Grand Tunis mobilisera une enveloppe de 10 millions de dinars pour l’entretien de prÃ¨s de 1 400 kilomÃ¨tres de routes, a annoncÃ© mardi le ministre de l’Ã‰quipement et de l’Habitat, Slah Zouari, lors d’une sÃ©ance de travail consacrÃ©e au suivi de sa mise en Å“uvre.

Qualifiant la propretÃ© des routes de Â« prioritÃ© nationale Â», le ministre a affirmÃ© qu’elle a un impact direct sur l’image du pays, la qualitÃ© de vie des citoyens ainsi que sur l’attractivitÃ© touristique et Ã©conomique de la Tunisie. Il a appelÃ©, Ã cet Ã©gard, Ã intensifier les interventions sur le terrain et Ã accÃ©lÃ©rer le traitement des points noirs, notamment Ã travers l’Ã©vacuation des dÃ©chets de chantiers et le curage des ouvrages d’Ã©vacuation des eaux pluviales, afin de garantir la sÃ©curitÃ© des usagers et de prÃ©venir les risques d’incendie.

Selon les donnÃ©es prÃ©sentÃ©es lors de la rÃ©union, 8,2 millions de dinars de l’enveloppe globale sont destinÃ©s aux petites entreprises. Le programme couvre plusieurs volets, dont l’enlÃ¨vement des dÃ©blais et des dÃ©chets, l’entretien de l’Ã©clairage public, le renouvellement et la maintenance de la signalisation routiÃ¨re, ainsi que l’entretien des espaces verts le long des routes et au niveau des Ã©changeurs.

La rÃ©union, tenue en prÃ©sence des directeurs rÃ©gionaux de l’Ã©quipement des gouvernorats de Tunis, de l’Ariana, de la Manouba et de Ben Arous, ainsi que de responsables centraux et rÃ©gionaux du ministÃ¨re, a permis d’Ã©valuer l’Ã©tat d’avancement des interventions engagÃ©es et d’identifier les difficultÃ©s entravant l’exÃ©cution du programme. Les participants ont Ã©galement soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de renforcer la coordination entre les diffÃ©rents ministÃ¨res et organismes concernÃ©s pour assurer une mise en Å“uvre plus efficace des actions programmÃ©es.

Le ministre a, par ailleurs, insistÃ© sur l’importance de renforcer les campagnes de sensibilisation, estimant que la rÃ©ussite de ce programme dÃ©pend largement de l’implication des citoyens et du respect du domaine public routier.

Il a enfin appelÃ© Ã accÃ©lÃ©rer le rythme des travaux au cours des prochaines semaines afin d’assurer une prÃ©paration optimale du rÃ©seau routier avant la saison des pluies.