Journée nationale de la qualité, mercredi 15 novembre au siège de l’UTICA

A l’occasion de la journée mondiale de la qualité, le ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises organisera, mercredi 15 novembre, la journée nationale de la qualité ayant pour thème “la qualité et la productivité garants de la compétitivité de l’entreprise” au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA).

Le programme de cette journée comporte la présentation des résultats du programme d’appui à la qualité mis en oeuvre par le ministère de l’industrie outre les expériences réussies des sociétés tunisiennes dans le domaine de la qualité.

Des communications seront également présentées sur le rôle de l’amélioration de la qualité dans l’impulsion de l’économie nationale.

Prendront part à cette rencontre des responsables du gouvernement, des représentants du secteur privé et des experts de la Tunisie et du Japon.

L’objectif de cette rencontre est de consacrer le principe de la qualité de la production, devenue une revendication locale et mondiale pour impulser l’exportation et garantir la pérennité de l’entreprise.