La 7ème édition de la Foire commerciale et conférence d’affaires organisée par la Fédération des femmes entrepreneures du COMESA (COMFWB) se tiendra du 1er au 3 juillet 2026, au siège de l’UTICA, à Tunis.

Ce sommet économique constitue une plateforme dédiée à l’accélération du commerce, de l’investissement et de l’intégration régionale à travers le continent.

Fort du succès des six éditions précédentes organisées au Malawi, en Éthiopie, en Zambie, en Ouganda, en Égypte et à Madagascar, ce septième rendez-vous (CTF7) réunira un panel diversifié d’entrepreneurs, investisseurs, dirigeants institutionnels et décideurs politiques.

L’événement est conçu comme une passerelle économique à fort impact, visant à transformer les femmes entrepreneures en actrices économiques pleinement intégrées dans leurs marchés respectifs.

L’objectif est de renforcer leur contribution à la croissance tant nationale que régionale en mettant en avant le leadership féminin.

Avec une participation attendue de plus de 6 000 personnes — entre présence physique et participation en ligne — l’événement devrait générer des opportunités d’affaires concrètes, des pistes d’investissement stratégiques et des partenariats durables qui renforceront l’intégration régionale africaine.

Le COMESA est un espace économique dynamique qui réunit 21 pays d’Afrique orientale et australe.