Maroc : Le FMI organise une conférence régionale au Maroc sur la croissance, l’emploi et l’inclusion sociale dans le monde arabe 

Le directeur de la direction Moyen-Orient et d’Asie centrale du Fonds monétaire international (FMI), Jihad Azour, a annoncé que le Fonds organisera, les 29 et 30 janvier 2018 à Marrakech (Maroc), une conférence internationale sur la promotion de la croissance, de l’emploi et de l’inclusion dans le monde arabe.

L’objectif de cette conférence, qui aura lieu en coopération avec Fonds monétaire arabe (FMA) et Bank Al-Maghrib (Banque centrale du Maroc), est d’orienter le débat lié à la croissance inclusive dans le monde arabe…

Des hauts responsables, des dirigeants d’entreprise et des représentants du monde universitaire, des jeunes, des médias et des représentants de la société civile du monde arabe et d’autres régions pour procéder à un échange d’expériences, d’enseignements et d’idées sur les moyens qui permettront de créer des millions d’emplois grâce à la mise en valeur de nouveaux foyers et secteurs de croissance.

Les réflexions porteront notamment sur les moyens de multiplier les débouchés en faveur des femmes et des jeunes en mettant en valeur l’innovation et l’esprit d’entreprise; la promotion de la transparence et de la technologie pour exploiter le potentiel de la région; et la définition de politiques propices à une croissance plus forte et plus inclusive.

En outre, trois jeunes (18-35 ans) de la région arabe participeront à un concours portant sur l’innovation. Ils seront choisis dans le cadre de la campagne “Jeunes du monde arabe pour l’innovation” du FMI en coopération avec le FADES.

Le concept consiste à présenter une vidéo réalisée sur Smartphone n’excédant pas 2 minutes expliquant le travail novateur dans leurs sociétés.

Pour en savoir plus sur ce concours et postuler, les participants peuvent consulter le site du FMI. Le dernier délai de dépôt des vidéos est fixé au 30 novembre 2017 et les noms des lauréats seront annoncés le 22 décembre 2017.