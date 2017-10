Evolution des superficies consacrées à l’agriculture biologique dans le gouvernorat de Sidi Bouzid

Le nombre des terrains agricoles exploités dans l’agriculture biologique dans le gouvernorat de Sidi Bouzid a évolué de 1.790 ha en 2001 à 1.2390 ha en 2016, a indiqué Ali Mbarki, représentant du département de l’Agriculture biologique relevant du Commissariat régional au développement agricole (CRDA). Les agriculteurs à Sidi Bouzid insistent sur l’impératif d’utiliser un taux réduit d’engrais chimiques et de pesticides dans les arbres fruitiers qui représentent 95% des superficies dans le gouvernorat, a-t-il encore précisé.

Mbarki a rappelé que la culture des oliveraies occupe la première place de point de vue superficies agricoles exploitées, avec 11.367 ha et une production estimée à 11.935 tonnes, ensuite les pâturages avec 348 ha exploités et le cactus soit 220 ha outre les amandiers, et les arbres fruitiers.

Le gouvernorat de Sidi Bouzid compte cinq exploitations agricoles biologiques qui sont réparties sur les délégations de Regueb, sidi Bouzid-est et sidi bouzid-ouest, a encore ajouté la même source.

Malgré les opportunités d’investissement offertes et les efforts déployés pour encourager l’agriculture biologique, les motivations sont insuffisantes pour inciter les agriculteurs à investir dans la culture biologique, a regretté Mbarki.

Parmi les objectifs programmés pour développer l’agriculture biologique sur le plan régional, figurent notamment l’exploitation davantage de superficie, l’introduction des variétés de production, pour atteindre un objectif de 17 mille ha exploités en agriculture biologique vers la fin de 2017. L’accent sera mise sur le secteur des oliviers, des amandiers, des pistachiers et des plantes médicinales.