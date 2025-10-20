Le projet de développement et de promotion des filières agricoles a permis la création de cinq zones biologiques couvrant plus de 3 800 hectares dans le gouvernorat de Zaghouan, dans le cadre du programme de promotion de l’agriculture biologique.

Le chef du service de l’orientation et de la planification de l’agriculture biologique au Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Zaghouan, Mohamed Haddad a indiqué à l’Agence TAP que des séances de sensibilisation ont été organisées en coordination avec l’Union régionale de l’agriculture (Urap) et le Centre technique de l’agriculture biologique (Ctab) pour inciter les agriculteurs à adhérer au projet.

Le projet couvre les zones de Tebeinia (800 ha) et Oued El Ghirane (913 ha) dans la délégation de Zaghouan, ainsi que celles de Zriba El Oulia (186 ha) et le village “Jelass” (512 ha) dans la délégation de Zriba, et la localité d’El Messine à Saouaf (1 mille 400 ha).

Il a précisé que ces zones ont fait l’objet d’études et d’analyses techniques visant à identifier les caractéristiques des sols et à déterminer les types de cultures les plus adaptés, ajoutant que la gestion de ces zones sera assurée par cinq groupements hydrauliques locaux.

Le responsable a ajouté que la direction du projet, financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), apportera son soutien aux agriculteurs adhérents en leur fournissant des équipements et matériels adaptés à la production biologique et capables de valoriser les déchets agricoles et animaux en engrais organiques.

Le projet prendra également en charge les frais de contrôle et de certification de la production biologique.