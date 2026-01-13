Un atelier sur les avantages de l’agriculture biologique et l’agroécologie a été organisé, lundi, dans la délégation d’El Krib (gouvernorat de Siliana) par le groupe féminin pour le développement de l’agriculture « Nour ».

La présidente du groupe, Kalthoum Mimouni a souligné, à l’Agence TAP, que cet atelier met en exergue l’importance de l’agriculture biologique face au changement climatique constitue une menace sur la sécurité alimentaire et l’environnement.

Elle a appelé à promouvoir le développement rural durable pour accélérer la transition vers une agroécologie respectueuse du vivant et de l’environnement.

Le groupe féminin pour le développement agricole, fondé en 2017, compte 30 agricultrices spécialisées dans la production agricole bio.

L’agriculture biologique et l’agroécologie peuvent faciliter la transition vers des systèmes alimentaires inclusifs, sains et durables. D’après plusieurs sites, l’agroécologie est définie comme une approche agricole systémique qui s’inspire des écosystèmes naturels pour créer des systèmes de production durables, résilients et respectueux de l’environnement, en intégrant les dimensions écologiques, économiques et sociales. Elle combine agronomie et écologie pour optimiser les interactions entre plantes, animaux, humains et environnement, en diversifiant les cultures, en réduisant les intrants chimiques et en favorisant la biodiversité.