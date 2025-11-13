Le Conseil National d’Accréditation (TUNAC) a organisé une session de formation du 6 au 12 novembre sur le règlement européen de l’agriculture biologique (UE 2018/848), une étape nécessaire pour accréditer les organismes de certification dans ce secteur et booster les exportations tunisiennes.

Cette formation, réalisée en coopération avec l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ), visait à renforcer les compétences des cadres et experts tunisiens dans l’évaluation et l’accréditation des certificateurs, conformément aux normes européennes et internationales.

L’objectif est de soutenir la compétitivité des produits biologiques tunisiens sur les marchés extérieurs, a précisé le TUNAC sur sa page Facebook.

La session a réuni un groupe d’experts et d’auditeurs accrédités par le Conseil, ainsi qu’un expert international qui a encadré les travaux.

À l’issue de la formation, les participants ont salué cette initiative, la qualifiant d’étape importante pour le renforcement du système national d’accréditation. Ils y voient une phase préparatoire vers une intégration plus large de la Tunisie dans le système international d’accréditation pour le secteur biologique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les structures tunisiennes spécialisées.

Le règlement (UE) 2018/848, applicable depuis le 1er janvier 2022, établit le cadre juridique de la production biologique au sein de l’Union européenne. Ce texte vise à harmoniser les règles relatives à la production, la transformation, la distribution, l’importation, le contrôle et l’étiquetage des produits biologiques. Ce règlement s’inscrit dans la volonté de soutenir le développement durable du secteur biologique, d’assurer une concurrence équitable entre les producteurs européens et de consolider la contribution de l’agriculture biologique à la protection de l’environnement et du climat.