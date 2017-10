Bourse de Tunis : PGH, revenus en augmentation de 12% au 30 septembre 2017

Poulina Group Holding – PGH – a publié ses indicateurs d’activité du troisième trimestre 2017 :

Les plus importantes hausses de revenus ont concerné :

1- AVICULTURE: augmentation de 11,3 Millions de Dinars soit + 6%. Cette progression des ventes a concerné les produits avicoles suivants : L’aliment, viande de volailles et dérivés, poussins et œufs de consommation, ainsi que l’importante hausse de 105% des ventes à l’export (principalement les co- produits).

2 – PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION: progression de 15,4 Millions de Dinars soit +17%. Cette progression s’explique essentiellement par la hausse de la vente des huiles, margarine et mayonnaise de 38% (avec une amélioration de la vente locale de 55%),

3- TRANSFORMATION D’ACIER : progression de 8,7 Million de Dinars soit +30 %. Cette hausse est due essentiellement à la contribution de l’acquisition de la nouvelle société de

galvanisation + 5.3million de dinars.

4- MATERIAUX DE CONSTRUCTION: progression de 9,8 Millions de Dinars soit +30%.

La hausse des revenus provient de l’amélioration des ventes des carreaux céramiques, surtout notre usine en Algérie qui a enregistrée une évolution de 154%.

5- EMBALLAGE: augmentation de 5,2 Millions de Dinars soit + 18%. Ce métier a connu une reprise des ventes, avec une hausse remarquable suite à l’amélioration de la productivité de toutes les usines et l’importante reprise de la vente locale qui a augmenté de 20%.

6- COMMERCE & SERVICES: progression de un Millions de Dinars soit +2%. Ce métier a enregistré de bonnes performances au niveau des ventes des matières premières sur le marché local.

7- BOIS & BIENS D’EQUIPEMENT: progression de 3,3 Million de Dinars soit +18%.

Cette progression s’explique notamment par la hausse de vente des produits électro-ménagers. (Hausse de 45%).

8- IMMOBILIER: progression de 2 Million de Dinars soit 89%. Les revenus de ce métier proviennent des ventes des projets de promotion immobilière.