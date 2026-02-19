Tunis, le 19 février 2026 – Le Groupe Poulina Group Holding (PGH) franchit une nouvelle étape dans le déploiement de sa stratégie de croissance et annonce au public le lancement d’un projet d’acquisition majoritaire dans LAND’OR, acteur de référence de l’industrie fromagère en Tunisie, s’inscrivant dans une logique de consolidation et de renforcement de son pôle agroalimentaire.

Dans ce cadre, PGH informe ses actionnaires et le public avoir présenté, en date du 18 février 2026, une offre non engageante au fonds d’investissement étranger MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND IV LLC, en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire, directe et indirecte, dans le capital du groupe LAND’OR.

Les deux parties ont signé une offre non engageante constituant une étape préliminaire d’un processus de cession structuré. Cette opération s’inscrit dans une logique de carve-out ciblé visant à accompagner l’évolution du périmètre agroalimentaire du Groupe, optimiser l’allocation de ses ressources et renforcer son positionnement sur les segments à forte valeur ajoutée.

« Cette opération s’inscrit pleinement dans notre vision stratégique d’évolution et de développement de notre pôle agroalimentaire. LAND’OR est un acteur de référence, porté par des marques solides, un savoir-faire industriel reconnu et un potentiel de croissance significatif, tant sur le marché local qu’à l’international », a déclaré M. Mahjoub Langar, Directeur Général de Poulina Group Holding.

L’offre porte sur la reprise de la participation actuellement détenue par MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND IV LLC, actionnaire de référence du groupe LAND’OR. Le fonds a accompagné avec succès la montée en puissance industrielle et commerciale du groupe ces dernières années et envisage aujourd’hui sa sortie dans le cadre normal de son cycle d’investissement.

La finalisation de l’opération demeure conditionnée à la réalisation des due diligences, à la négociation et à la signature de la documentation contractuelle définitive, ainsi qu’à l’obtention des autorisations administratives et réglementaires requises.

La transaction est structurée et accompagnée par MAC SA, intervenant en qualité de conseil financier exclusif de PGH, assurant un accompagnement stratégique tout au long du processus.