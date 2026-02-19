Poulina Group Holding (PGH) incarne la réussite industrielle tunisienne par excellence. Depuis sa création, le groupe a su transformer un projet avicole initial en un conglomérat tentaculaire, jouant un rôle systémique dans la souveraineté alimentaire et économique du pays. Son modèle de développement, fondé sur l’intégration verticale et une diversification audacieuse, lui permet de résister aux cycles économiques tout en maintenant une politique d’investissement agressive.

Coté sur le Marché Principal de la Bourse de Tunis, PGH demeure une valeur refuge pour les investisseurs, alliant solidité financière et capacité d’innovation technologique à travers ses 80 filiales. Alors que le groupe entame l’exercice 2026, son positionnement stratégique en Afrique et son engagement vers l’excellence opérationnelle confirment sa stature de champion national capable de porter les ambitions économiques tunisiennes à l’échelle internationale.

Carte d’Identité

Caractéristique Détails Dénomination Poulina Group Holding – PGH Secteurs clés Aviculture, Agroalimentaire, Emballage, Immobilier, Services, Bois Création 23 juin 2008 (Holding) / Groupe fondé en 1967 Effectifs Plus de 13 000 collaborateurs Siège Social Rue GP1 Km 12 Ezzahra, Tunisie Code Ticker PGH (ISIN : TN0005700018)

Cœur du Métier & Innovation

Poulina Group Holding opère via une structure divisionnelle optimisée qui favorise les synergies entre ses différents pôles de compétences. L’intégration de la nutrition animale avec la production avicole et la transformation agroalimentaire permet une maîtrise totale de la chaîne de valeur, garantissant sécurité alimentaire et compétitivité des prix. Le groupe investit massivement dans l’innovation de ses processus industriels, notamment dans les secteurs de l’emballage et de la construction, pour répondre aux normes environnementales internationales.

Performance Financière

Au 31 décembre 2024, la capitalisation boursière de PGH atteignait 1 562,431 MD. Le capital social, stable à 180 003 600 DT, est composé d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 1 DT. La résilience du groupe se traduit par une politique de dividende dynamique, passant de 0,235 DT en 2022 à 0,450 DT prévus pour 2025.

Gouvernance et Actionnariat

La gouvernance de PGH repose sur un Conseil d’Administration expérimenté assurant la pérennité de la vision stratégique du groupe.

Directeur Général : M. Mahjoub LANGAR .

Président du Conseil : M. Ahmed BOUZGUENDA .

Structure du Capital (au 11 juin 2025) : Founders Capital Partners (FCP) : 74,38%. Société EL HANA : 5,69%. Public (Autres actionnaires) : 19,93%.

