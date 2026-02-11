Le marché boursier a terminé la séance du mercredi dans le vert. L’indice de référence a pris 0,19 % à 14 641,61 points, dans un volume relativement fourni de 7 MD grâce à la réalisation d’une transaction de bloc d’une valeur de 1,1 MD sur le titre POULINA GROUP HOLDING, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre BH Assurance s’est retrouvé en haut du podium. L’action de l’assureur a inscrit une envolée de 4,5 %, clôturant la séance à 65,830 D dans un volume dérisoire de mille dinars sur la séance.

Le titre STA s’est illustré parmi les meilleures performances de la séance avec une progression de 4,4 % à 60,500 D. L’action du concessionnaire automobile a amassé un flux de 57 mille dinars sur la séance.

Le titre TUNISAIR a figuré parmi les plus grands perdants de la séance. L’action de la filiale du transporteur national a trébuché de –2,9 % à 0,330 D dans un volume quasi-nul.

Dans le secteur bancaire, le titre UIB s’est mal comporté sur la séance. L’action de la banque a régressé de 1,5 % à 26,110 D. La valeur a été transigée à hauteur de 13 mille dinars seulement sur la séance.

POULINA GROUP HOLDING continue à figurer parmi les valeurs les plus actives de la cote. L’action du mastodonte national, a gagné 0,3 % à 21,390 D. Le titre a alimenté le marché avec des capitaux de près de 1,5 MD sur la séance grâce à la réalisation d’une transaction de bloc d’une valeur de 1,1 MD.