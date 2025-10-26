Poulina Group Holding (PGH) a publié ses indicateurs d’activité pour le troisième trimestre 2025. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe atteint 1 109 millions de dinars à fin septembre, en hausse de 9 % par rapport à la même période de 2024.

Cette progression s’explique par la bonne dynamique des ventes locales, en hausse de 9 %, et par la croissance des exportations, qui enregistrent une augmentation de 8 % sur un an.

Production en hausse

La production du groupe suit la même tendance. Elle s’élève à 1 108 millions de dinars au troisième trimestre 2025, soit une progression de 9 % par rapport à l’exercice précédent. Cette évolution reflète la solidité des capacités industrielles et la stabilité de la demande sur les principaux marchés d’activité de PGH.

Investissements en recul

Les investissements réalisés par PGH au 30 septembre 2025 atteignent 134 millions de dinars, contre 155 millions un an plus tôt. Cette baisse de 14 % traduit un ralentissement du rythme d’investissement du groupe, après une phase d’expansion soutenue les années précédentes.