L’année 2026 marque un tournant historique pour LAND’OR. Longtemps perçue comme la pépite indépendante de l’industrie fromagère tunisienne, la société est aujourd’hui au cœur d’une manœuvre de consolidation inédite. L’intérêt manifesté par Poulina Group Holding (PGH) pour une prise de participation majoritaire redessine les contours du paysage agroalimentaire national.

Cette opération de “carve-out” stratégique intervient au moment où LAND’OR affiche une santé financière insolente, portée par une innovation produit constante et une réussite remarquée de sa filiale marocaine. En rejoignant potentiellement le giron du premier groupe privé tunisien, LAND’OR ne vise pas seulement la souveraineté locale, mais s’offre un levier de croissance exponentiel vers l’Afrique de l’Ouest. Ce mouvement confirme la maturité du marché financier tunisien, capable de générer des synergies industrielles de grande envergure malgré un contexte économique global complexe.

Carte d’Identité

Caractéristique Détails Dénomination Société LAND’OR Secteurs clés Agro-alimentaire (Fromagerie) Code Ticker LNDS (ISIN: TN0007510019) Siège Social Bir Jedid, Tunisie Dirigeant Hatem DENGUEZLI (DG) Capital Social 13 784 285 DT

Cœur du Métier & Innovation

LAND’OR est spécialisée dans la production de fromages fondus, frais et spécialités laitières. Sa stratégie d’innovation repose sur l’agilité de son outil industriel et sa capacité à adapter ses recettes aux marchés export (Maroc, Libye, Afrique subsaharienne).

Performance Financière

En 2025, LAND’OR a prouvé sa capacité de désendettement, assainissant son bilan tout en maintenant une croissance de ses revenus. Cette solidité a fait du titre l’un des plus dynamiques de la Bourse de Tunis, attirant l’offensive de PGH.

Gouvernance et Actionnariat

Le capital est actuellement structuré autour de Land’Or Holding (47,64%) et du fonds MPEF IV (36,17%). L’offre de PGH cible prioritairement la participation du fonds d’investissement, ce qui modifierait radicalement le contrôle de la société dès 2026.

Revue de Presse

Dernière mise à jour automatique : 19 février 2026