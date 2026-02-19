L’année 2026 marque un tournant historique pour LAND’OR. Longtemps perçue comme la pépite indépendante de l’industrie fromagère tunisienne, la société est aujourd’hui au cœur d’une manœuvre de consolidation inédite. L’intérêt manifesté par Poulina Group Holding (PGH) pour une prise de participation majoritaire redessine les contours du paysage agroalimentaire national.
Cette opération de “carve-out” stratégique intervient au moment où LAND’OR affiche une santé financière insolente, portée par une innovation produit constante et une réussite remarquée de sa filiale marocaine. En rejoignant potentiellement le giron du premier groupe privé tunisien, LAND’OR ne vise pas seulement la souveraineté locale, mais s’offre un levier de croissance exponentiel vers l’Afrique de l’Ouest. Ce mouvement confirme la maturité du marché financier tunisien, capable de générer des synergies industrielles de grande envergure malgré un contexte économique global complexe.
Carte d’Identité
|Caractéristique
|Détails
|Dénomination
|Société LAND’OR
|Secteurs clés
|Agro-alimentaire (Fromagerie)
|Code Ticker
|LNDS (ISIN: TN0007510019)
|Siège Social
|Bir Jedid, Tunisie
|Dirigeant
|Hatem DENGUEZLI (DG)
|Capital Social
|13 784 285 DT
Cœur du Métier & Innovation
LAND’OR est spécialisée dans la production de fromages fondus, frais et spécialités laitières. Sa stratégie d’innovation repose sur l’agilité de son outil industriel et sa capacité à adapter ses recettes aux marchés export (Maroc, Libye, Afrique subsaharienne).
Performance Financière
En 2025, LAND’OR a prouvé sa capacité de désendettement, assainissant son bilan tout en maintenant une croissance de ses revenus. Cette solidité a fait du titre l’un des plus dynamiques de la Bourse de Tunis, attirant l’offensive de PGH.
Gouvernance et Actionnariat
Le capital est actuellement structuré autour de Land’Or Holding (47,64%) et du fonds MPEF IV (36,17%). L’offre de PGH cible prioritairement la participation du fonds d’investissement, ce qui modifierait radicalement le contrôle de la société dès 2026.
Revue de Presse
Dernière mise à jour automatique : 19 février 2026
- [19/02/2026] — Consolidation majeure dans l’agroalimentaire : Poulina Group Holding lance l’acquisition de Land’Or
- [19/02/2026] — Suspension temporaire des actions Poulina Group et LAND’OR à la Bourse de Tunis
- [19/02/2026] — Analyse : PGH et Land’Or, l’onde de choc qui réveille le marché financier
- [15/08/2025] — Land’Or Maroc lève 30 MDH pour booster sa production et ses parts de marché
- [25/07/2025] — Land’Or : Distribution d’un dividende de 0,400 DT au titre de l’exercice 2024