En six ans de présence au Maroc, Land’Or Maroc Industries, filiale du groupe tunisien d’agrobusiness Land’Or, s’est imposée comme un acteur incontournable du marché du fromage fondu en portions. Créée pour importer et distribuer le célèbre fromage « triangle » depuis la Tunisie, l’entreprise est devenue un industriel à part entière en 2022, avec l’inauguration de son usine à Kénitra après deux ans de travaux.

Le fonds d’investissement Maghreb Private Equity Fund IV (MPEF IV), géré par Africinvest, vient de renforcer son partenariat stratégique avec Land’Or Maroc en injectant 30 millions de dirhams dans son capital. Déjà présent au tour de table du groupe depuis six ans, MPEF IV soutient ainsi la montée en puissance de la marque sur un marché dominé à plus de 40% par Les Fromageries Bel (La Vache qui Rit, Les Enfants).

Cette levée de fonds permettra à Land’Or de poursuivre ses investissements industriels et de consolider sa position parmi les challengers, avec un objectif clair : dépasser 15% de parts de marché et se hisser à la troisième place derrière Les Fromageries de Doukkala (Cœur de Lait, Carré Crème).

Le marché marocain du fromage fondu reste dynamique, les consommateurs privilégiant encore ce format par rapport aux fromages frais ou à pâte molle. En 2023, Land’Or avait déjà étendu ses capacités grâce à un prêt de 3,5 millions d’euros de la BERD, soit près de 37 millions de dirhams.

Cette nouvelle étape illustre la stratégie offensive du groupe fondé en 1994 par Hatem Denguezli et Hichem Ayed, qui entend capitaliser sur sa marque forte et sur l’appui d’investisseurs institutionnels pour accélérer sa croissance au Maghreb.