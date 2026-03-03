À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente, séance après séance, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.
Après le rallye soutenu de février, la séance du mardi 3 mars s’est inscrite dans une phase de respiration logique. Les bancaires ont légèrement consolidé, les industrielles ont tenu, tandis que les services automobiles ont poursuivi leur dynamique. Aucun signal de stress global n’est apparu.
Le marché digère. Il ne corrige pas.
Situation du portefeuille
- Valeur totale : 50 486,48 DT
- Performance cumulée : +0,97%
- Classement MyINVESTIA : 788e sur 14 029
- Liquidités disponibles : 1 347,36 DT
La performance reste positive malgré une légère consolidation des bancaires et de SFBT.
Classement Hebdo MyINVESTIA (Investisseurs)
1️⃣ Slaheddine087 – Mahdia : +1,57%
2️⃣ Aziiiiz – Nabeul : +1,38%
3️⃣ MIMI2000 – Tunis : +0,97%
Notre portefeuille affiche actuellement +0,97%, soit un niveau équivalent au 3ᵉ du classement hebdomadaire.
👉 L’écart avec le leader reste contenu (+0,60 point).
👉 La compétition se joue sur la régularité plus que sur la prise de risque.
Lecture ligne par ligne
🟢 Contributions positives
- Poulina Group Holding (+4,59%)
Locomotive du portefeuille. Présente parmi les valeurs les plus échangées.
- Délice Holding (+3,28%)
Profil défensif solide et contribution régulière.
- One Tech (+1,59%)
Résilience industrielle confirmée.
- Attijari Bank & BIAT
Bloc bancaire structurellement porteur malgré la consolidation du jour.
🔴 Points de vigilance
- SFBT (-1,62%)
Valeur de rendement en phase de digestion court terme.
- Carthage Cement (-1,02%)
Absence de momentum clair, sous surveillance.
Lecture stratégique
✅ Ce que la séance valide
- Portefeuille majoritairement positif
- Grandes capitalisations stables
- Pas de stress systémique
👀 Ce que nous surveillons
- Confirmation rotation vers services automobiles
- Stabilisation des bancaires
- Maintien des flux sur PGH
⚠️ Ce qui pourrait changer la stratégie
- Repli bancaire avec volumes élevés
- Perte du seuil technique des 15 000 pts.
Décision du jour
Aucune rotation. Discipline maintenue.
Une séance ne justifie pas un arbitrage.
Radar prochaine séance
- Comportement du bloc bancaire
- Confirmation sectorielle services
- Diffusion des flux au-delà des leaders
Indicateur MyINVESTIA
6,8 / 10
Portefeuille stable, légère consolidation technique, momentum toujours positif.
Signature
La performance se construit dans la constance, pas dans l’agitation.
EN BREF
- État du Marché : Respiration technique sans signaux de stress global.
- Score MyInvestia : Indicateur de confiance à 6,8 / 10.
- Top Valeur : Poulina Group Holding (+4,59 %) porte la performance.
- Benchmark : Performance de +0,97 %, au niveau du Top 3 Hebdo.
- Décision : Statu quo et maintien de la discipline (zéro arbitrage).