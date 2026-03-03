Chaque jour, un portefeuille réel. Chaque décision expliquée. Chaque arbitrage assumé.

À travers le Journal de Bord MyINVESTIA, WMC documente, séance après séance, la gestion d’un portefeuille boursier assistée par l’intelligence artificielle. Une expérience pédagogique et transparente, au croisement de la discipline financière et de la data, pour comprendre le marché tunisien autrement : avec méthode, constance et responsabilité.

Après le rallye soutenu de février, la séance du mardi 3 mars s’est inscrite dans une phase de respiration logique. Les bancaires ont légèrement consolidé, les industrielles ont tenu, tandis que les services automobiles ont poursuivi leur dynamique. Aucun signal de stress global n’est apparu.

Le marché digère. Il ne corrige pas.

Situation du portefeuille

Valeur totale : 50 486,48 DT

Performance cumulée : +0,97%

Classement MyINVESTIA : 788e sur 14 029

Liquidités disponibles : 1 347,36 DT

La performance reste positive malgré une légère consolidation des bancaires et de SFBT.

Classement Hebdo MyINVESTIA (Investisseurs)

1️⃣ Slaheddine087 – Mahdia : +1,57%

2️⃣ Aziiiiz – Nabeul : +1,38%

3️⃣ MIMI2000 – Tunis : +0,97%

Notre portefeuille affiche actuellement +0,97%, soit un niveau équivalent au 3ᵉ du classement hebdomadaire.

👉 L’écart avec le leader reste contenu (+0,60 point).

👉 La compétition se joue sur la régularité plus que sur la prise de risque.

Lecture ligne par ligne

🟢 Contributions positives

Poulina Group Holding (+4,59%)

Locomotive du portefeuille. Présente parmi les valeurs les plus échangées.

Délice Holding (+3,28%)

Profil défensif solide et contribution régulière.

One Tech (+1,59%)

Résilience industrielle confirmée.

Attijari Bank & BIAT

Bloc bancaire structurellement porteur malgré la consolidation du jour.

🔴 Points de vigilance

SFBT (-1,62%)

Valeur de rendement en phase de digestion court terme.

Carthage Cement (-1,02%)

Absence de momentum clair, sous surveillance.

Lecture stratégique

✅ Ce que la séance valide

Portefeuille majoritairement positif

Grandes capitalisations stables

Pas de stress systémique

👀 Ce que nous surveillons

Confirmation rotation vers services automobiles

Stabilisation des bancaires

Maintien des flux sur PGH

⚠️ Ce qui pourrait changer la stratégie

Repli bancaire avec volumes élevés

Perte du seuil technique des 15 000 pts.

Décision du jour

Aucune rotation. Discipline maintenue.

Une séance ne justifie pas un arbitrage.

Radar prochaine séance

Comportement du bloc bancaire

Confirmation sectorielle services

Diffusion des flux au-delà des leaders

Indicateur MyINVESTIA

6,8 / 10

Portefeuille stable, légère consolidation technique, momentum toujours positif.

Signature

La performance se construit dans la constance, pas dans l’agitation.