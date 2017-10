Banque de Tunisie : Un PNB en progression de 13,7% au 30 septembre 2017

A la fin du 3éme trimestre 2017, les indicateurs d’activité de la Banque de Tunisie – BT – ont évolué comme suit :

– Les crédits à la clientèle (net des provisions constituées) ont enregistré une augmentation de +8,0%, passant de 3.626.567 mille dinars au 30/09/2016 à 3.917.834 mille dinars au 30/09/2017. Cette croissance a touché toutes les composantes des crédits accordés aux entreprises et aux particuliers.

– Les dépôts de la clientèle sont en croissance de +8,1% passant de 3.097.645 mille dinars au 30/09/2016 à 3.348.597 mille dinars au 30/09/2017. Cette croissance est générée essentiellement par l’augmentation des dépôts à vue et des dépôts d’épargne respectivement de 16,8% et 15,8% entre Septembre 2016 et Septembre 2017.

– L’encours des ressources spéciales a augmenté de 73,6% passant de 154.802 mille dinars fin Septembre 2016 à 268.807 mille dinars à fin Septembre 2017 et ce suite aux nouveaux tirages effectués par la banque sur des nouvelles lignes de crédits extérieures accordées par des bailleurs de fonds internationaux.

– Les produits d’exploitation bancaire ont progressé de +15,3% pour atteindre 306.262 mille dinars au 30/09/2017 contre 265.507 mille dinars au 30/09/2016. Cette progression concerne les intérêts (+11,1%), les commissions (+6,2%) et les revenus du portefeuille commercial et d’investissement (+45,9%).

– Les charges d’exploitation bancaire sont en augmentation de +18,1% passant de 96.675 mille dinars au 30/09/2016 à 114.206 mille dinars au 30/09/2017. Cette hausse des charges est engendrée essentiellement par l’augmentation du volume des dépôts et des tirages sur les ressources extérieures.

– Le Produit Net Bancaire a atteint à la fin du 3ème trimestre 2017 un montant de 192.056 mille dinars, contre 168.832 mille dinars à la fin du 3ème trimestre 2016, soit une progression de +13,7%.

– Les charges opératoires ont augmenté de +18,5% pour atteindre 61.049 mille dinars au 30/09/2017 contre 51.500 mille dinars au 30/09/2016. Elles sont décomposées comme suit :

– Charges du personnel pour un montant de 47.162 mille dinars, en augmentation exceptionnelle de 19,8% et ce tenant compte des deux augmentations salariales sectorielles successives de 2016 et 2017.

– Les frais généraux ont atteint une enveloppe de 13.887 mille dinars contre 12.156 mille dinars en 2016, soit une augmentation de 14,2%.

– Ces charges ne tiennent pas compte de la contribution au fonds de garantie prévu par le décret gouvernemental N°2017‐268 du 1er février 2017, le fonds n’étant pas constitué à ce jour.