Pour la deuxième année consécutive, la Banque de Tunisie a  été honorée par le magazine « The Banker », publication éminente du  Financial Times, en décrochant le titre prestigieux de « Bank of the  Year – Tunisia ». Cette distinction renouvelée, ne relève plus de la  simple performance annuelle, mais consacre la trajectoire robuste et  la cohérence stratégique d’une institution ancrée dans son temps.  Dans un paysage financier mondial marqué par la turbulence, cette  reconnaissance souligne la résilience d’un modèle qui allie pertinence  et avant-gardisme.

Outre la solidité de ses fondamentaux, la pertinence de son modèle et  sa résilience face à un contexte aussi compliqué qu’incertain, le jury  du prix « Bank of the Year – Tunisia » a apprécié à juste titre la  poursuite méthodique d’une transformation numérique devenue  moteur autonome de croissance de la BT.

Le « LABTINNOV », laboratoire interne dédié à la recherche et au  développement, incarne cette volonté de faire de l’innovation une  culture d’entreprise. Outre la digitalisation des processus, il s’agit de  concevoir également des solutions capables de répondre aux défis  concrets et aux besoins spécifiques des entreprises et des particuliers.

Cette année 2025 a également confirmé le rôle de pilier structurant de  la Banque de Tunisie pour l’économie nationale ainsi que son rôle  central dans le financement du commerce extérieur. Cette influence  s’appuie sur un pilotage optimisé, certifié par les normes  internationales MSI 20000 et AML 30000, gages de transparence, de  sécurité et de gestion proactive des risques financiers.

Le modèle opérationnel a été repensé pour plus d’agilité et de  proximité. Le réseau de la banque a été réorganisé pour optimiser la  relation client et étendre son influence territoriale. Cette refonte  structurelle s’accompagne d’une offre segmentée et ciblée, capable de

répondre précisément à des profils variés tout en maintenant une  ambition inclusive d’accessibilité aux services financiers.

Ce deuxième prix consécutif « Bank of the Year – Tunisia », intervenant  alors que la Banque de Tunisie célèbre 141 ans d’histoire, est bien plus  qu’un honneur. C’est la marque d’une institution centenaire qui se  réinvente sans faillir à ses principes. Il récompense le travail collectif  des équipes dont l’engagement quotidien façonne un savoir-faire à la  fois ancré dans les territoires et ouvert sur le monde. Entre excellence  opérationnelle, innovation technologique et contribution au  développement économique, la Banque de Tunisie démontre, par ses  résultats, qu’une approche responsable et durable est la clé pour créer  de la valeur pérenne pour ses clients, ses parties prenantes et  l’ensemble de l’écosystème tunisien. C’est ainsi qu’elle trace avec  détermination la voie d’une résilience active, prouvant que la  modernité tournée vers le futur peut s’enraciner dans la solidité d’un  héritage assumé.