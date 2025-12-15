Pour la deuxième année consécutive, la Banque de Tunisie a été honorée par le magazine « The Banker », publication éminente du Financial Times, en décrochant le titre prestigieux de « Bank of the Year – Tunisia ». Cette distinction renouvelée, ne relève plus de la simple performance annuelle, mais consacre la trajectoire robuste et la cohérence stratégique d’une institution ancrée dans son temps. Dans un paysage financier mondial marqué par la turbulence, cette reconnaissance souligne la résilience d’un modèle qui allie pertinence et avant-gardisme.

Outre la solidité de ses fondamentaux, la pertinence de son modèle et sa résilience face à un contexte aussi compliqué qu’incertain, le jury du prix « Bank of the Year – Tunisia » a apprécié à juste titre la poursuite méthodique d’une transformation numérique devenue moteur autonome de croissance de la BT.

Le « LABTINNOV », laboratoire interne dédié à la recherche et au développement, incarne cette volonté de faire de l’innovation une culture d’entreprise. Outre la digitalisation des processus, il s’agit de concevoir également des solutions capables de répondre aux défis concrets et aux besoins spécifiques des entreprises et des particuliers.

Cette année 2025 a également confirmé le rôle de pilier structurant de la Banque de Tunisie pour l’économie nationale ainsi que son rôle central dans le financement du commerce extérieur. Cette influence s’appuie sur un pilotage optimisé, certifié par les normes internationales MSI 20000 et AML 30000, gages de transparence, de sécurité et de gestion proactive des risques financiers.

Le modèle opérationnel a été repensé pour plus d’agilité et de proximité. Le réseau de la banque a été réorganisé pour optimiser la relation client et étendre son influence territoriale. Cette refonte structurelle s’accompagne d’une offre segmentée et ciblée, capable de

répondre précisément à des profils variés tout en maintenant une ambition inclusive d’accessibilité aux services financiers.

Ce deuxième prix consécutif « Bank of the Year – Tunisia », intervenant alors que la Banque de Tunisie célèbre 141 ans d’histoire, est bien plus qu’un honneur. C’est la marque d’une institution centenaire qui se réinvente sans faillir à ses principes. Il récompense le travail collectif des équipes dont l’engagement quotidien façonne un savoir-faire à la fois ancré dans les territoires et ouvert sur le monde. Entre excellence opérationnelle, innovation technologique et contribution au développement économique, la Banque de Tunisie démontre, par ses résultats, qu’une approche responsable et durable est la clé pour créer de la valeur pérenne pour ses clients, ses parties prenantes et l’ensemble de l’écosystème tunisien. C’est ainsi qu’elle trace avec détermination la voie d’une résilience active, prouvant que la modernité tournée vers le futur peut s’enraciner dans la solidité d’un héritage assumé.