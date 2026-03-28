L’Agence de notation américaine Moody’s a confirmé les notations des dépôts à long terme de quatre banques Tunisiennes à Caa1 avec perspectives stables. Il s’agit de la Société Tunisienne de Banque (STB), l’Amen Bank , la Banque Internationale de Tunisie (BIAT) et la Banque de Tunisie (BT).
Dans un communiqué publié, vendredi 27 janvier, l’agence ajoute avoir confirmé les notations des risques de contrepartie à long terme (CRR) de ces mêmes banques.
Par ailleurs, les notations des risques de contrepartie (CR Assessment) ont été évaluées à Caa1 et Caa1 (cr) pour la STB, B3 et B3 (cr) pour la BIAT et la BT, alors que celles de l’Amen Bank, ont été évaluées à Caa1 et Caa1 (cr), selon la même source.
EN BREF
- Confirmation : Moody’s maintient la note des dépôts à long terme à Caa1.
- Banques concernées : BIAT, STB, Amen Bank et Banque de Tunisie (BT).
- Perspectives : L’horizon est jugé « stable » pour l’ensemble des établissements.
- Nuance technique : La BIAT et la BT se distinguent avec un CR Assessment à B3.
- Contexte : Une décision qui lie étroitement la résilience bancaire à la situation macroéconomique tunisienne.