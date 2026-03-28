L’Agence de notation américaine Moody’s a confirmé les notations des dépôts à long terme de quatre banques Tunisiennes à Caa1 avec perspectives stables. Il s’agit de la Société Tunisienne de Banque (STB), l’Amen Bank , la Banque Internationale de Tunisie (BIAT) et la Banque de Tunisie (BT).

Dans un communiqué publié, vendredi 27 janvier, l’agence ajoute avoir confirmé les notations des risques de contrepartie à long terme (CRR) de ces mêmes banques.

Par ailleurs, les notations des risques de contrepartie (CR Assessment) ont été évaluées à Caa1 et Caa1 (cr) pour la STB, B3 et B3 (cr) pour la BIAT et la BT, alors que celles de l’Amen Bank, ont été évaluées à Caa1 et Caa1 (cr), selon la même source.