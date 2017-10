La Bourse de Tunis débute la séance de mercredi dans le rouge

La Bourse de Tunis débute la séance de ce Mercredi 18 octobre dans le rouge. Le Tunindex affiche un abaissement de 0.15% avec 6 085.11 points dans un volume totale de 0.319 MD

Dans le vert, SOCIETE ATELIER DU MEUBLE INTERIEUR grimpe de 4.28% à 3.89 D( dinars) suivie par SOTETEL et SOTUMAG qui gagnent respectivement 1.03% et 0.49% à 2.94 D et 2.04 D.

A la baisse, AMS chute de 4.41% à 1.30 D tout comme TUNISAIR et TAWASOL GROUP HOLDING qui dévissent respectivement de 3.92% et 3.22% à 0.49 D et 0.30 D