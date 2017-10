Slim Khalbous : Le congrès national pour la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur aura lieu en décembre

“Un congrès national pour la mise en œuvre de la réforme de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique aura lieu les 2 et 3 décembre 2017 et ce, après les élections qui se déroulent actuellement au sein des universités tunisiennes”, a souligné vendredi Slim Khalbous, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège du ministère à Tunis, Khalbous a indiqué que le congrès, qui verra la participation d’environ mille responsables tunisiens et étrangers des centres de recherche ainsi que des représentants de la société civile, sera une occasion pour discuter les problématiques actuelles du secteur et proposer des recommandations pouvant servir à instaurer une université démocratique, innovante et ouverte sur son environnement et sur les autres universités internationales.

Il a indiqué que le ministère œuvre à repositionner l’université tunisienne et à la revaloriser au sein de la société tunisienne estimant que les diplômes universitaires délivrés actuellement ne sont pas adaptés aux besoins du marché.

“Le ministère a établi plusieurs projets au profit de l’étudiant tunisien comme la création de 7 nouveaux restaurants universitaires qui seront opérationnels à la fin de l’année 2017, l’installation de 2800 nouveaux lits dans les foyers, l’augmentation de la bourse au profit de 42% des étudiants et le prolongement du droit d’hébergement à trois ans au profit des étudiantes et deux ans au profit des étudiants en plus de la réhabilitation et la création de centres culturels dans les établissements universitaires entre 2016 et 2017”, a ajouté Slim Khalbous.

Le ministre a signalé que le département œuvre actuellement à généraliser les centres de métiers dans les universités tunisiennes pour permettre aux jeunes d’acquérir de nouvelles compétences et d’améliorer son employabilité et son accès au marché de l’emploi.

Il s’agit également, selon le ministre, de polariser davantage les étudiants africains et de nouer de nouveaux partenariats avec des pays asiatiques pour échanger les expériences outre le renforcement de la coopération dans le domaine de l’enseignement et de la recherche scientifique avec les partenaires traditionnels de la Tunisie comme certains pays arabes et européens.

Khalbous a, en outre, mis l’accent sur la nécessité de rapprocher les universités tunisiennes de leur environnement économique et de créer des partenariats stratégiques et permanents avec les entreprises pour garantir une évolution rapide et efficace dans les domaines de la recherche scientifique et de l’innovation.