La Bourse de Tunis débute la séance du vendredi dans le vert, le Tunindex affichant un accroissement de 0.18% avec 618.52 points dans un volume total de 0.236 MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, ICF grimpe de 3% à 22.66 TND suivie par MPBS et UNIMED qui gagnent respectivement 2.74% et 2.24% à 2.62 TND et 8.19 TND.

A la baisse, BTE chute de 2.97% à 14 TND tout comme SERVICOM et ATELIER DU MEUBLE INTERIEURS qui dévissent respectivement de 2.97% et 2.92% à 6.20 TND et 3.98TND.