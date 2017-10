Le président du GITAS estime impératif d’adapter les moyens du pays aux besoins du marché aéronautique

L’industrie aéronautique tunisienne devient une filière prometteuse pour la Tunisie grâce à sa position géographique attrayante, la proximité linguistique, le système éducatif et la main-d’œuvre qualifiée. Selon les indicateurs de l’APII, 71% des entreprises aéronautiques travaillent pour l’export et les échanges extérieurs ont permis de dégager un taux de couverture des importations par les exportations de l’ordre de 256 % pour l’année 2016.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, Thierry Haure Mirande, président du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS), a mis l’accent sur l’impératif pour les entreprises opérant dans le domaine de l’aéronautique de disposer de pré requis, dont la logistique, la rapidité et la compétitivité pour pouvoir saisir les opportunités d’investissements dans ce domaine, se positionner sur les marchés étrangers et exporter leur savoir-faire .

Quels sont les facteurs ayant contribué au développement du secteur aéronautique tunisien qui continuera selon l’APII à créer des emplois à raison de 1000 postes par an sur les cinq prochaines années et comment peut-on préserver, voire faire avancer ce secteur ?

Thierry Haure Mirande : Le secteur compte plus de 80 entreprises dont 47 relevant du GITAS, lesquelles emploient plus de 14 mille salariés et réalisent des millions en chiffres d’affaires. Le secteur marque une croissance à deux chiffres par an.

L’aéronautique est un secteur de pointe qui nécessite beaucoup de compétitivité, des technologies d’infrastructure, qu’il est donc important pour la Tunisie, de mettre à la disposition des entreprises du secteur les moyens nécessaires pour que le secteur continue à se développer, notamment en termes de logistiques et numériques.

Les industriels embauchent et l’Etat assure les moyens. Le risque majeur c’est lorsqu’on n’adapte pas les moyens du pays aux besoins du marché aéronautique, des ruptures de croissance pourront être enregistrées dans quatre ou cinq ans. Toutefois, le GITAS joue un rôle principal pour empêcher cette rupture, à travers la mise en place avec l’Etat tunisien de ces moyens.

Le GITAS, a-t-il préparé un plan de partenariat pour conquérir le marché africain ?

Actuellement le groupe GITAS cherche un partenariat avec le Maroc pour créer une entité aéronautique dans le bassin méditerranéen indépendamment du pays. Ce projet permettra de créer des échanges directs afin que l’ensemble de la Méditerranée puisse avoir les mêmes atouts. Le plan de ce partenariat est en cours d’élaboration et vise une harmonisation pour l’aéronautique tant au Maroc qu’en Tunisie.