En intégrant The Aviator Institute (TAI) au réseau Airbus Flight Academy, le constructeur européen reconnaît un modèle de formation aligné sur ses standards les plus exigeants.

Tunis, le 28 janvier 2026 – En présence de médias nationaux et internationaux, de représentants des autorités officielles et du secteur aéronautique, ainsi que de partenaires clés tels qu’Airbus, Nouvelair et Tunisair, The Aviator Institute (TAI) a présenté, lors de sa conférence de presse tenue aujourd’hui à Tunis, ses programmes de formation et ses partenariats stratégiques, réaffirmant son rôle d’académie aéronautique de référence en Afrique et au Moyen-Orient.

Dans ce cadre, l’intégration de The Aviator Institute au réseau Airbus Flight Academy marque une reconnaissance internationale forte : le constructeur européen accompagne un modèle de formation aligné sur ses standards les plus exigeants. Cette étape structurante confirme le positionnement de TAI comme acteur académique de premier plan et s’inscrit dans une dynamique de montée en puissance durable de la formation aéronautique depuis la Tunisie.

L’événement a permis de présenter la vision, les programmes de formation et les partenariats stratégiques de l’institut, illustrant une ambition claire : structurer durablement la formation aéronautique depuis la Tunisie.

Une académie inscrite dans la continuité de l’histoire aéronautique tunisienne

La conférence a d’abord rappelé le cadre historique, institutionnel et humain dans lequel s’inscrit The Aviator Institute. Fondée en 2010 sous le nom de Safe Flight Academy, à l’initiative de TTS Group, premier groupe privé d’aviation en Tunisie, et développée avec le soutien d’experts du secteur et de Brookfield Aviation, l’académie s’est construite autour d’une exigence constante : rapprocher la formation des réalités opérationnelles de l’aviation moderne.

En 2016 Avico Group est entré au capital de TAI en qualité d’actionnaire stratégique, dans l’objectif d’appuyer et d’accélérer son plan de développement. Fondé en 1996, le Groupe Avico offre des services sur l’ensemble de l’écosystème du transport aérien : construction, gestion des actifs, formation, navigabilité, opérations en vol et au sol.

Plus qu’une annonce, cette prise de parole a constitué un signal. Former des professionnels de l’aviation ne consiste plus à accumuler des heures de vol, mais à préparer des trajectoires, des responsabilités et des décisions déterminantes, au cœur d’un système aéronautique global.

Forte de quinze années d’expérience, TAI s’appuie aujourd’hui sur une flotte de nouvelle génération, des simulateurs de vol avancés, une équipe pédagogique expérimentée et une offre unique sur le marché tunisien, permettant l’accès à une double certification tunisienne et européenne. L’institut accueille des élèves issus de plusieurs continents, reflet d’un positionnement déjà résolument international.

« Nous sommes fiers de participer au développement de The Aviator Institute, qui assure avec la plus grande rigueur et selon les meilleurs standards, la formation de pilotes issus de trois continents depuis plus de 10 ans. L’entrée dans le réseau Airbus Flight Academy est une étape très importante pour l’Institut : c’est la reconnaissance de son niveau d’excellence ainsi qu’une opportunité unique d’accélérer son développement » a déclaré Gilles Gompertz Directeur Général du Groupe Avico.

De Safe Flight Academy à The Aviator Institute : un changement d’échelle

Après avoir fait entrer le Groupe Avico dans son capital il y a 5 ans et endevenant The Aviator Institute, l’école ne se renie pas : elle change d’échelle. Ce rebranding, cette reconnaissance par le premier constructeur aéronautique mondial marquent une transformation profonde et traduit l’ambition de s’inscrire dans une vision de long terme, fondée sur l’excellence académique, la sécurité et l’alignement avec les standards internationaux.

Loin d’un simple acte symbolique, cette évolution profonde accompagne l’élargissement et l’approfondissement des formations aéronautiques proposées par l’Institut, du pilotage à la maintenance, de la gestion du vol à la gestion de la navigabilité avec toujours ces exigences de qualité, de rigueur et de standardisation. Elle intègre également une approche de durabilité, à la fois environnementale et humaine, et affirme une volonté claire : structurer, depuis la Tunisie, une filière aéronautique crédible à l’échelle mondiale.

« Notre ambition est de faire de la Tunisie un pôle international de formation aéronautique, en déployant les moyens et les pédagogies les plus modernes, intégrées et sécurisées », souligne Anis Faidi, Directeur Général de The Aviator Institute, qui souligné également l’importance de l’adaptation de la réglementation et le soutien des autorités locales pour favoriser un écosystème propice à l’émergence de cette ambition nationale.

Pilot Cadet Program : préparer les pilotes de ligne de demain

« Nous sommes convaincus que moyennant le renforcement des capacités locales de formation aéronautique, la Tunisie pourra non seulement répondre aux besoins du marché régional et international, mais également créer de nouvelles opportunités d’emploi et contribuer au rayonnement du pays dans un secteur à forte valeur ajoutée.» C’est en ces termes que Chokri Zarrad, Président-Directeur Général de Nouvelair, a exprimé la vision portée par ce programme que sa compagnie a défini en s’appuyant sur l’expertise de The Aviator Institute.

Développé en étroite collaboration avec Nouvelair, le Nouvelair Pilot Cadet Program propose une voie structurée et exigeante vers une carrière de pilote de ligne. Il combine une formation théorique approfondie, des séances sur simulateur et des heures de vol encadrées par des instructeurs expérimentés, afin de préparer des pilotes qualifiés en parfaite adéquation avec les standards de l’aviation commerciale.

En tant que partenaire de formation, Nouvelair permet aux élèves d’évoluer au contact d’une flotte moderne et de bénéficier de l’expertise de professionnels du transport aérien, favorisant une immersion concrète dans l’environnement opérationnel des compagnies aériennes.

Ainsi, The Aviator Institute met ses capacités de formation à disposition des compagnies aériennes comme des jeunes qui rêvent d’exercer le métier de pilote.

Former l’aviation comme un système : maintenance et sécurité

TAI revendique une approche globale et responsable de la formation aéronautique.

Cette vision se traduit notamment par le lancement annoncé de formations agréées Part-147 (B1 et B2) par les autorités tunisiennes et les autorités européennes (EASA) en maintenance aéronautique, prévu dès fin de l’année 2026. Cette initiative repose sur une conviction forte : la sécurité aérienne ne se joue pas uniquement dans le cockpit. Elle se construit également au sol, dans la connaissance des enjeux et des techniques, la rigueur des procédures, la précision des gestes et la responsabilité collective de l’ensemble de la filière.

Alignées sur les standards les plus rigoureux de l’industrie mondiale, ces formations visent à développer des compétences immédiatement opérationnelles, à offrir des trajectoires professionnelles lisibles et à répondre aux besoins réels du marché, tout en renforçant l’employabilité des jeunes diplômés en Tunisie comme à l’international sur des métiers d’expertise, avec des débouchés pérennes.

Monastir, pilier du projet académique

Au cœur de cette stratégie, Monastir. L’ensemble des activités de formation de TAI sera progressivement centralisé à l’Aéroport International Monastir Habib Bourguiba, positionnant la ville comme un hub stratégique de formation aéronautique pour la Tunisie, l’Afrique et le Moyen-Orient. Ce choix repose sur la qualité des infrastructures aéronautiques et des conditions météorologiques, la cohérence des flux de formation et la volonté de créer un environnement académique lisible, performant et international, sur une plateforme aéronautique performante et non saturé.

Le projet prévoit le développement d’infrastructures modernes comprenant des hangars de maintenance, des ateliers et laboratoires dédiés aux formations Part-147, ainsi que des espaces opérationnels et administratifs. Il représente un investissement global de plus de 15 millions de dinars. Dans cette dynamique, TAI prévoit de former de quatre-vingts à cent vingt élèves pilotes par an dans les prochaines années et de renforcer sa flotte dédiée à la formation, notamment par l’acquisition de nouveaux aéronefs. Cette centralisation s’inscrit dans une logique responsable, sans rupture sociale, mais avec une montée en puissance progressive et créatrice de valeur pour la région.

Un partenariat stratégique avec Airbus Flight Academy

En rejoignant le réseau mondial Airbus Flight Academy, The Aviator Institute adhère à un cadre de formation d’excellence répondant aux exigences internationales, pour former des pilotes prêts à opérer et à relever les défis de demain.

Cette intégration implique l’adoption des plus hauts standards de formation d’Airbus et de ses méthodes pédagogiques innovantes basées sur les compétences (notamment le ‘CBTA’, Competency-Based Training and Assessment) ; et ce depuis la sélection initiale des apprentis pilotes jusqu’à leur préparation opérationnelle en compagnie aérienne.

Fort de l’expertise et de l’accompagnement d’Airbus, The Aviator Institute bénéficie d’un soutien direct pour standardiser l’ensemble de ses opérations: de l’excellence pédagogique et la formation des professionnels à la qualité des infrastructures.

Engagement pour une culture de la sécurité

The Aviator Institute réaffirme également son engagement en faveur d’une culture de sécurité forte, partagée et alignée sur les standards internationaux de l’OACI. Au-delà de la mise en œuvre des standards techniques les plus rigoureux, l’institut promeut une approche de type Just Culture, non punitive, favorisant le signalement, l’apprentissage continu et la prévention des incidents. En répondant aux besoins mondiaux en ressources humaines qualifiées, TAI joue un rôle structurant dans la chaîne de sécurité aérienne et contribue directement à la sécurité opérationnelle des compagnies aériennes, grâce à des formations rigoureuses, standardisées et basées sur les compétences.

À travers cette étape stratégique, The Aviator Institute affirme un rôle clair : professionnaliser, sécuriser plus encore et projeter la formation aéronautique tunisienne sur la scène internationale, en contribuant ainsi activement au rayonnement de la Tunisie comme pôle régional de référence en matière de formation aéronautique.

À propos de The Aviator Institute (TAI)

Fondée en 2010, The Aviator Institute, anciennement Safe Flight Academy, est une académie aéronautique tunisienne dédiée à la formation de pilotes, de techniciens de maintenance et d’ingénieurs selon des standards internationaux, en partenariat avec Airbus et les compagnies aériennes régionales.

TAI est aujourd’hui la seule académie en Tunisie à proposer une double certification, tunisienne et européenne (EASA), offrant à ses diplômés une reconnaissance à la fois locale et internationale. Elle est également membre du réseau Airbus Flight Academy, renforçant son positionnement au sein d’un écosystème international de formation aéronautique d’excellence